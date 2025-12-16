La lista del FIFA The Best XI sorprende a todos: Raphinha ausente, mientras Lamine Yamal, Cole Palmer y Jude Bellingham aseguran su lugar

El FIFA Best XI presenta una combinación de estrellas consolidadas que siguen dominando el fútbol y jóvenes talentos emergentes que han irrumpido en el escenario global, reflejando una temporada de cambios significativos en el poder de los clubes.

La línea defensiva está anclada por el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, cuyo liderazgo fue clave en otra sólida campaña de la Premier League. Lo acompañan los dinámicos laterales Achraf Hakimi y Nuno Mendes, fundamentales para el dominio doméstico del Paris Saint-Germain, así como William Pacho, cuya destacada actuación con el Eintracht Frankfurt le valió un traspaso de alto nivel a la capital francesa.

En la portería, Gianluigi Donnarumma se consolidó como titular tras un año excepcional con PSG y Manchester City. En el centro del campo, el talento de Jude Bellingham del Real Madrid se combina con la creatividad de Pedri del Barcelona, acompañados por los prometedores Cole Palmer del Chelsea y Vitinha, motor del PSG.

La línea de ataque mezcla velocidad y juventud: Ousmane Dembélé, estrella francesa, junto a Lamine Yamal, la sensación de 18 años del Barça, cuyo ascenso meteórico ha sido uno de los grandes hitos del fútbol en la temporada.

Por su parte, Raphinha, aunque incluido en la lista inicial de 26 jugadores, no obtuvo suficientes votos de sus compañeros para entrar en el equipo final.