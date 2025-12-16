Getty Images Sport
La lista del FIFA The Best XI sorprende a todos: Raphinha ausente, mientras Lamine Yamal, Cole Palmer y Jude Bellingham aseguran su lugar
Raphinha, estrella del Barça, queda fuera de los premios FIFA The Best
Raphinha ha mostrado una forma excepcional tanto con su club como con su selección durante el último año, consolidándose como uno de los extremos de élite a nivel mundial. Bajo la dirección de Hansi Flick en el Barcelona, fue una pieza clave, llevándose el premio al Jugador de la Temporada de La Liga. Su brillante desempeño también se reflejó en Europa: fue máximo goleador de la Champions League con 13 tantos y registró nueve asistencias, igualando el récord de Cristiano Ronaldo en contribuciones de gol en una sola campaña.
Con la selección de Brasil, Raphinha ha mantenido su nivel, anotando en la Copa América 2024 y siendo determinante en la clasificación para la Copa del Mundo, aportando goles y asistencias decisivos. Se ha consolidado como la principal amenaza ofensiva del Barcelona, destacándose por su capacidad de generar actuaciones decisivas de manera constante.
¿Quién hizo la lista de FIFA?
El FIFA Best XI presenta una combinación de estrellas consolidadas que siguen dominando el fútbol y jóvenes talentos emergentes que han irrumpido en el escenario global, reflejando una temporada de cambios significativos en el poder de los clubes.
La línea defensiva está anclada por el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, cuyo liderazgo fue clave en otra sólida campaña de la Premier League. Lo acompañan los dinámicos laterales Achraf Hakimi y Nuno Mendes, fundamentales para el dominio doméstico del Paris Saint-Germain, así como William Pacho, cuya destacada actuación con el Eintracht Frankfurt le valió un traspaso de alto nivel a la capital francesa.
En la portería, Gianluigi Donnarumma se consolidó como titular tras un año excepcional con PSG y Manchester City. En el centro del campo, el talento de Jude Bellingham del Real Madrid se combina con la creatividad de Pedri del Barcelona, acompañados por los prometedores Cole Palmer del Chelsea y Vitinha, motor del PSG.
La línea de ataque mezcla velocidad y juventud: Ousmane Dembélé, estrella francesa, junto a Lamine Yamal, la sensación de 18 años del Barça, cuyo ascenso meteórico ha sido uno de los grandes hitos del fútbol en la temporada.
Por su parte, Raphinha, aunque incluido en la lista inicial de 26 jugadores, no obtuvo suficientes votos de sus compañeros para entrar en el equipo final.
¿Cómo se decide el FIFA The Best XI?
Las nominaciones fueron elaboradas por la FIFA en colaboración con distintos actores del fútbol. Los ganadores se eligieron mediante un proceso de votación combinado, que incluyó tanto a un panel de expertos como a aficionados registrados en FIFA.com.
Las decisiones de aficionados y expertos tuvieron el mismo peso, independientemente del número de votantes en cada grupo. Los jugadores recibieron puntos según la cantidad de votos que obtuvieron en su posición dentro de su respectivo grupo de votación. Además, el ganador del premio The Best al Jugador de la FIFA fue incluido automáticamente en el equipo.
¿Qué sigue para Raphinha?
El principal desafío de la estrella brasileña es mantener su forma excepcional y guiar al Barcelona hacia el título de la Champions League, su gran obsesión. Debe seguir justificando su papel clave bajo Hansi Flick, en medio de la presión y la competencia dentro del equipo.
Las negociaciones de contrato y los atractivos vínculos con Arabia Saudita representan una distracción constante, mientras su prioridad sigue siendo mantener la consistencia con la selección brasileña de cara a la Copa Mundial 2026.
