Ranocchia: «Le dije que no a la Juventus por amor al Inter; Bastoni no ha matado a nadie»

Andrea Ranocchia desvela algunos entresijos del mercado de fichajes. El exdefensa del Inter declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Antonio Conte quería recomponer la pareja de centrales en la Juventus con Bonucci y conmigo, pero rechacé la oferta de los bianconeri porque había creado un vínculo especial con el Inter. Me quedé en Milán y pasé por una mala racha, pero prácticamente he olvidado el asunto de Icardi. El tema del brazalete de capitán nunca me pesó demasiado; en aquella época había tanta confusión que no podías concentrarte en esos aspectos. Vivíamos una fase de revolución total: cambiábamos de entrenador, luego de presidente, luego de club, y no era fácil rendir bien en un contexto así».

«Mi renacimiento en el Inter pasó por la cesión al Hull City de la Premier League, que me desintoxicó del fútbol italiano en un momento en el que era realmente exasperante. Volví renovado, pero durante la pretemporada un aficionado me insultó desde la grada. Spalletti salió en mi defensa y, a partir de ahí, comenzó otra historia: recuperé la confianza y luego gané el Scudetto con Conte. Lo esperé durante más de una década; conquistarlo fue increíble y me llenó de orgullo».