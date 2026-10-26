Todo se decidirá en la última jornada: el Shield de la National Women's Soccer League (NWSL) y las posiciones finales para los playoffs. La jornada decisiva será el domingo 1 de noviembre y competirán los 16 clubes de la NWSL.

Tras uno de los últimos fines de semana de competición en la NWSL, aún quedaban varias plazas de playoffs por decidir. Angel City y Kansas City dieron espectáculo cuando más importaba. El club de Los Ángeles derrotó al Bay FC por 2-0 y amplió a nueve partidos su racha sin perder. El Current también llega en su mejor momento: venció al Washington Spirit por 2-1 en casa y ascendió al cuarto puesto de la clasificación, su posición más alta desde la primera semana de competición en la NWSL.

El Gotham FC estaba en posición de conquistar el Shield, pero, debido a los resultados en otros partidos de la liga, tendrá que esperar a la jornada decisiva. Una victoria o un empate ante el Utah Royals le dará el título. El Utah, por su parte, selló su primera clasificación para la postemporada tras empatar 0-0 con el Seattle Reign FC.

El San Diego Wave podría haberle complicado más la lucha por el Shield al Gotham, pero empató 2-2 con el Boston Legacy. Todavía podría conquistarlo, aunque para ello necesitaría una derrota del Gotham y terminar con una mejor diferencia de goles. El partido más disparatado fue la goleada por 6-1 del Denver Summit al Racing Louisville, liderada por un doblete de Natasha Flint. El Denver aún tiene opciones de meterse en los playoffs y suma 53 goles en su temporada inaugural, más que cualquier otro equipo de la liga.

Fue otro fin de semana de cambios en la clasificación, goles espectaculares y sorpresas, y GOAL ordena a los 16 equipos antes de la jornada decisiva...