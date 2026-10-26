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Kansas City CurrentGetty Images
Traducido por

Ranking de poder de la NWSL: ¡emoción en la jornada decisiva! Una plaza de playoffs en juego y el Shield aún por decidir de cara al último fin de semana

Analysis
NWSL
Gotham FC
San Diego Wave FC
Kansas City Current

Ningún equipo se aseguró el Shield ni la última plaza para los playoffs. Todo se decidirá en la jornada decisiva de la NWSL, que determinará qué equipos ocuparán las ocho plazas de la fase final.

Todo se decidirá en la última jornada: el Shield de la National Women's Soccer League (NWSL) y las posiciones finales para los playoffs. La jornada decisiva será el domingo 1 de noviembre y competirán los 16 clubes de la NWSL.

Tras uno de los últimos fines de semana de competición en la NWSL, aún quedaban varias plazas de playoffs por decidir. Angel City y Kansas City dieron espectáculo cuando más importaba. El club de Los Ángeles derrotó al Bay FC por 2-0 y amplió a nueve partidos su racha sin perder. El Current también llega en su mejor momento: venció al Washington Spirit por 2-1 en casa y ascendió al cuarto puesto de la clasificación, su posición más alta desde la primera semana de competición en la NWSL.

El Gotham FC estaba en posición de conquistar el Shield, pero, debido a los resultados en otros partidos de la liga, tendrá que esperar a la jornada decisiva. Una victoria o un empate ante el Utah Royals le dará el título. El Utah, por su parte, selló su primera clasificación para la postemporada tras empatar 0-0 con el Seattle Reign FC.

El San Diego Wave podría haberle complicado más la lucha por el Shield al Gotham, pero empató 2-2 con el Boston Legacy. Todavía podría conquistarlo, aunque para ello necesitaría una derrota del Gotham y terminar con una mejor diferencia de goles. El partido más disparatado fue la goleada por 6-1 del Denver Summit al Racing Louisville, liderada por un doblete de Natasha Flint. El Denver aún tiene opciones de meterse en los playoffs y suma 53 goles en su temporada inaugural, más que cualquier otro equipo de la liga.

Fue otro fin de semana de cambios en la clasificación, goles espectaculares y sorpresas, y GOAL ordena a los 16 equipos antes de la jornada decisiva...

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Racing Louisville

    Posición anterior: 15

    Resultado: Perdió por 6-1 ante Denver Summit

    Consecuencias: Racing Louisville no tendrá ocasión de disputar los playoffs y Denver Summit lo superó por completo en juego, goles e intensidad durante el fin de semana. Racing encajó seis goles y sufrió su 19.ª derrota de la temporada.

  • Chicago StarsGetty Images

    15Chicago Stars

    Clasificación anterior: 16

    Resultado: Derrota por 3-1 ante Houston Dash

    Consecuencias: Chicago Stars se quedó sin opciones de clasificarse para los playoffs en la jornada 21, así que ¿todos estos partidos han sido simplemente parte del proceso? El equipo cedió los tres puntos ante Houston Dash y encadenó su quinta derrota consecutiva de la temporada.

  • Bay FCGetty Images

    14Bay FC

    Posición anterior: 14

    Resultado: Derrota por 2-0 ante Angel City

    Consecuencias: Bay FC tiene una base sólida, pero le cuesta obtener resultados cuando más importa. Se dejó tres puntos ante Angel City y, pese a algunos buenos momentos defensivos, realizó cinco disparos frente a los 15 de su rival.


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  • Orlando PrideGetty Images

    13Orlando Pride

    Posición anterior: 11

    Resultado: Derrota por 2-1 ante Gotham FC

    Consecuencias: El Orlando Pride se dejó tres puntos ante Gotham en Orlando y, si ya estaba claro cuánto echa de menos a Barbra Banda en ataque, ahora es más que evidente. Solai Washington hizo lo suyo y marcó el único gol del Pride.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Clasificación anterior: 13

    Resultado: Victoria por 3-1 ante Chicago Stars

    Consecuencias: Houston logró marcarle tres goles a Chicago, algo positivo para su moral, pero que apenas cambia sus opciones de disputar los playoffs. El Dash ya no tiene opciones de clasificarse, aunque puede estar satisfecho de haber marcado tres goles.

  • Boston LegacyGetty Images

    11Boston Legacy

    Posición anterior: 12

    Resultado: Empate 2-2 ante San Diego Wave

    Consecuencias: Pese a estar fuera de los playoffs, Boston sabe competir contra los líderes de la liga. Plantó cara a San Diego Wave y logró sacar un punto del partido. Boston ha mejorado en cada encuentro de esta temporada, lo que permite albergar grandes esperanzas de cara al próximo año.

  • North Carolina CourageScoreplay

    10North Carolina Courage

    Posición anterior: 4

    Resultado: Derrota por 1-0 ante Portland Thorns

    Consecuencias: Resulta desconcertante que North Carolina Courage tenga a una jugadora como Ashley Sanchez, que ha marcado 20 goles esta temporada, y aún no tenga asegurada una plaza en los playoffs. El Courage perdió 1-0 ante Portland y Sanchez, autora de sus dos remates a puerta, no logró marcar. El Courage todavía podría clasificarse para los playoffs, pero todo se decidirá en la jornada decisiva.

  • Utah RoyalsScoreplay

    9Utah Royals

    Posición anterior: 8

    Resultado: Empate 0-0 ante Seattle Reign

    Consecuencias: Aunque Utah no sumó los tres puntos ante Reign FC, el empate le permitió clasificarse por primera vez para los playoffs de la NWSL. Utah ocupa actualmente la sexta posición de la liga con 47 puntos, los mismos que Portland.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8Denver Summit

    Posición anterior: 10

    Resultado: Victoria por 6-1 ante Racing Louisville

    Consecuencias: Denver Summit es el equipo con más goles de la NWSL y demostró por qué este fin de semana al marcarle seis a Racing Louisville. Flint anotó dos, mientras que otras cuatro jugadoras del Summit contribuyeron a la victoria. Denver sigue en la lucha por una plaza en los playoffs y todo se decidirá en la jornada decisiva.

  • Portland ThornsGetty Images

    7Portland Thorns

    Posición anterior: 6

    Resultado: Victoria por 1-0 ante el North Carolina Courage

    Consecuencias: El Portland Thorns se ha clasificado para los playoffs con una contundente victoria por 1-0 ante el North Carolina Courage. El equipo ha atravesado una temporada complicada por las lesiones y la sanción que cumple actualmente Sophia Wilson por una tarjeta roja, pero está consiguiendo resultados cuando más importa. Un magnífico disparo de Marie Müller marcó la diferencia. El Portland Thorns se enfrentará al Houston Dash el domingo.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    6Seattle Reign

    Posición anterior: 5

    Resultado: empate 0-0 contra Utah Royals

    Consecuencias: Seattle Reign empató 0-0 con Utah y ese resultado lo mantiene en la última plaza que da acceso a los playoffs. El Reign se disputa esa plaza con North Carolina y Denver, y se enfrentará a Orlando en la jornada decisiva para conseguirla o quedarse con una carta de «más suerte el año que viene».

  • Kansas City CurrentGetty Images

    5Kansas City Current

    Posición anterior: 9

    Resultado: Victoria por 2-1 ante el Washington Spirit

    Consecuencias: El Kansas City Current firmó una gran actuación ante un Washington Spirit que aún aspiraba al codiciado Shield. El Current estuvo a la altura y se lució gracias a un gol de Lo'eau LaBonta y otro de Vanessa DiBernardo apenas unos minutos después. Croix Bethune también estableció un nuevo récord de asistencias en una sola temporada (11).

  • Washington SpiritGetty Images

    4Washington Spirit

    Posición anterior: 3

    Resultado: Derrota por 2-1 ante Kansas City Current

    Consecuencias: El Washington Spirit se ha quedado oficialmente fuera de la lucha por el Shield tras dejarse tres puntos ante Kansas City Current. Fue un partido muy físico, en el que el Spirit tuvo que perseguir al rival durante buena parte del encuentro. Clara Luvanga marcó el único gol del Spirit y también el primero del partido, en el minuto 12.

  • Angel City FCGetty Images

    3Angel City

    Clasificación anterior: 7

    Resultado: Victoria por 2-0 ante Bay FC

    Consecuencias: El Angel City sigue lanzado: suma su quinta victoria consecutiva y ya se ha clasificado oficialmente para los playoffs. Gisele Thompson marcó un golazo y Riley Tiernan sentenció el partido para que el Angel City sumara los tres puntos ante Bay FC.

  • San Diego WaveGetty Images

    2San Diego Wave

    Posición anterior: 1

    Resultado: Empate 2-2 contra Boston Legacy

    Consecuencias: San Diego Wave todavía puede ganar matemáticamente el Shield y, como casi todo lo demás, se decidirá en la última jornada. El Wave empató 2-2 contra Boston y soportó mucha presión en defensa durante gran parte del partido. Aunque encajó el primer gol, Gia Corely marcó para el Wave e igualó el encuentro poco después del descanso.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Clasificación anterior: 2

    Resultado: Ganó 2-1 al Orlando Pride

    Consecuencias: El Gotham FC estuvo cerca de ganar el Shield, pero ahora tendrá que esperar hasta el partido del próximo domingo contra Utah. Pese a disputar un encuentro relativamente irregular, el equipo de Nueva York/Nueva Jersey sacó adelante el partido ante Orlando. Midge Purce y Tierna Davidson marcaron los dos goles que dieron los tres puntos al Gotham.