Aitana Bonmati ha ganado los tres últimos Balones de Oro femeninos, pero en 2026 el galardón será para otra jugadora. ¿Será Alexia Putellas, su compañera en el Barcelona y ganadora en dos ocasiones, quien vuelva a consolidarse como la mejor futbolista del mundo? ¿O habrá un nombre nuevo en el palmarés cuando se entregue el Balón de Oro el lunes en Londres?

Por desgracia, Bonmati sufrió una fractura de peroné el pasado noviembre que requirió cirugía y la mantuvo apartada de los terrenos de juego hasta su regreso en mayo. Aun así, pudo contribuir a que el Barcelona conquistara cuatro títulos, tras vencer al Lyon en la final de la Champions League, pero su aportación no fue suficiente ni siquiera para recibir una nominación a un cuarto Balón de Oro.

A la incertidumbre se suma que este no fue un año de Mundial en el fútbol femenino y que la Copa Africana de Naciones, ganada por Camerún el pasado agosto, tampoco cuenta para la votación del Balón de Oro femenino de 2026. Por tanto, las actuaciones con sus clubes en la temporada 2025-26 determinarán en gran medida la clasificación de este premio, con la excepción de quienes participaron en la Copa Asiática, que ganó Japón el pasado marzo.

Entonces, ¿quiénes son las principales candidatas al premio de 2026? GOAL repasa a las jugadoras con más opciones de ganar el Balón de Oro antes de la esperada ceremonia...