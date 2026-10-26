Aitana Bonmati ha ganado las tres últimas ediciones del Balón de Oro femenino, pero el galardón será para otra futbolista en 2026. ¿Volverá a reivindicarse como la mejor jugadora del fútbol femenino Alexia Putellas, su compañera en el Barcelona y ganadora del premio en dos ocasiones? ¿O aparecerá un nombre nuevo en el palmarés cuando se entregue el Balón de Oro en Londres el lunes?

Bonmati sufrió una fractura de peroné el pasado noviembre que requirió cirugía y la mantuvo de baja hasta su regreso en mayo. Aun así, pudo contribuir al póquer de títulos del Barcelona, que derrotó al Lyon en la final de la Champions League, pero su aportación no fue lo bastante importante como para que siquiera fuese nominada a un cuarto Balón de Oro.

A la incertidumbre se suma que no ha sido un año de Mundial en el fútbol femenino y que la Copa Africana de Naciones, ganada por Camerún en agosto, tampoco cuenta para la votación del Balón de Oro femenino de 2026. Por tanto, las actuaciones con sus clubes en la temporada 2025-26 determinarán en gran medida la clasificación para este premio, con la excepción de quienes participaron en la Copa Asiática, ganada por Japón en marzo.

Así pues, ¿quiénes son las principales candidatas al premio de 2026? GOAL repasa a las aspirantes con más posibilidades de ganar el Balón de Oro antes de la esperada ceremonia...