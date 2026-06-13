A pocos días del inicio de la campaña para el Mundial 2026, Rangnick ha firmado un nuevo contrato con la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFB) que lo mantendrá en su cargo hasta finales de 2027. Esto frustra los planes del AC Milan, que lo había elegido para liderar su proyecto en San Siro.

El exentrenador interino del Manchester United se había reunido con los directivos del Milan en Viena a finales de mayo, pero optó por seguir al frente de la selección. El acuerdo incluye una cláusula de renovación automática si Austria se clasifica para la Eurocopa 2028.