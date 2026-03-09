Raheem Sterling protagoniza una entrevista muy incómoda al responder con dureza a un periodista que se rió de él por no marcar en su primer partido como titular con el Feyenoord

En respuesta a las extrañas preguntas sobre su temprana sustitución, el internacional inglés insistió en que estaba físicamente preparado para un mayor esfuerzo a pesar de sus minutos limitados. «Sí, me sentía lo suficientemente bien como para continuar, pero, por supuesto, es decisión del entrenador», explicó sobre la decisión de Van Persie. Insistiendo en lo obvio, que quería seguir jugando, Sterling añadió: «Como todos los futbolistas. Una vez que estás en el campo, solo quieres estar en el campo. Pero es comprensible».

El fichaje de Sterling por el Rotterdam no ha estado exento de detractores, pero ha encontrado un feroz aliado en su antiguo compañero del Manchester City, Jack Grealish. Después de que una cuenta de redes sociales se burlara del debut inicial de Sterling calificándolo de «pesadilla» y comparándolo con «Bambi sobre hielo», el cedido por el Everton respondió. Grealish respondió a las «estúpidas» críticas con una apasionada defensa de su amigo.

«Qué publicación tan estúpida en Instagram, tío, ¿qué os pasa?», escribió Grealish en la sección de comentarios. «El chico lleva mucho tiempo sin jugar ni entrenar. Gente como vosotros es lo que está mal en el mundo. Tened un poco de respeto». El apoyo llega mientras Sterling sigue adaptándose a una nueva liga tras un final frustrante en Stamford Bridge, donde se vio obligado a entrenar lejos del primer equipo.