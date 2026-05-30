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Yosua Arya

Traducido por

Raheem Sterling fue detenido por presunta conducción bajo efectos de drogas tras chocar con su Lamborghini

R. Sterling
Feyenoord
Eredivisie
England

Raheem Sterling, de 31 años, fue detenido por presunta conducción bajo los efectos de las drogas tras un accidente con su Lamborghini en la M3. Quedó en libertad bajo fianza mientras la policía investiga el incidente.

  • Sterling detenido tras un accidente en la autopista

    El delantero del Feyenoord fue detenido tras chocar su Lamborghini contra las barreras de la autopista M3 el jueves por la mañana, cerca del cruce de Minley. La policía de Hampshire recibió el aviso poco antes de las 9:00 y confirmó que no hubo otros vehículos implicados ni heridos.

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    La policía confirma las acusaciones tras la detención

    Sterling fue detenido y luego puesto en libertad bajo fianza mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades examinan las circunstancias del accidente y las acusaciones contra el conductor. La Policía de Hampshire emitió un comunicado con los detalles del incidente.

    «Poco antes de las 9 de la mañana del jueves, recibimos informes de que un Lamborghini había chocado contra las barreras de la M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley. No hubo otros vehículos implicados y no se registraron heridos», decía el comunicado.

    «El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, fue arrestado como sospechoso de conducir bajo los efectos de las drogas, conducción temeraria, posesión de una droga de clase C y negarse a proporcionar una muestra. Quedó en libertad bajo fianza mientras continúan nuestras investigaciones».

  • Otro revés en un período difícil

    La detención llega en un momento complicado para Sterling. El que fuera uno de los principales delanteros del fútbol inglés triunfó en el Manchester City, donde ganó varios títulos de la Premier League con Pep Guardiola. Sin embargo, su rendimiento ha declinado desde que dejó el club.

    Tras un paso complicado por el Chelsea, fue cedido al Arsenal sin éxito. En enero rescindió con los blues y fichó por el Feyenoord; jugó solo ocho partidos de la Eredivisie y este verano quedará libre.

  • Arsenal FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    La investigación sigue en curso mientras Sterling busca un nuevo club

    Tras salir en libertad bajo fianza, Sterling se centra en la investigación policial en curso. Las autoridades confirman que aún no hay nuevas conclusiones. El jugador de 31 años, sin equipo y tras varias temporadas complicadas, afronta ahora un nuevo escrutinio mientras espera novedades en el caso.

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