Raheem Sterling fue detenido por presunta conducción bajo efectos de drogas tras chocar con su Lamborghini

Sterling fue detenido y luego puesto en libertad bajo fianza mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades examinan las circunstancias del accidente y las acusaciones contra el conductor. La Policía de Hampshire emitió un comunicado con los detalles del incidente.

«Poco antes de las 9 de la mañana del jueves, recibimos informes de que un Lamborghini había chocado contra las barreras de la M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley. No hubo otros vehículos implicados y no se registraron heridos», decía el comunicado.

«El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, fue arrestado como sospechoso de conducir bajo los efectos de las drogas, conducción temeraria, posesión de una droga de clase C y negarse a proporcionar una muestra. Quedó en libertad bajo fianza mientras continúan nuestras investigaciones».