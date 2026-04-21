Raheem Sterling dejará el Feyenoord tras descartarse la renovación de su contrato

Aunque el entrenador Robin van Persie sugirió negociar una renovación, la directiva lo descartó. Sterling mostró gran ética de trabajo en los entrenamientos y en el amistoso contra el Excelsior, pero su falta de nivel para competir de forma definitiva impidió su fichaje.

Al valorar su inminente salida, el informe de AD señalaba: «Tanto en el 1908 como en el amistoso contra el Excelsior, vimos a una estrella inglesa que trabajó muy duro. No mostró gran calidad ante el Excelsior, pero Sterling está dispuesto a darlo todo hasta su despedida como jugador del Feyenoord el 17 de mayo. Al principio Van Persie dejó abierta la posibilidad de una estancia más larga, pero ahora eso ya no es así».