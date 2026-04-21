Aunque el entrenador Robin van Persie sugirió negociar una renovación, la directiva lo descartó. Sterling mostró gran ética de trabajo en los entrenamientos y en un amistoso contra el Excelsior, pero su falta de nivel para competir de forma definitiva impidió su fichaje.

Al valorar su salida inminente, el informe de AD señalaba: «En el 1908 y en el amistoso contra Excelsior se vio a una estrella inglesa que trabajó muy duro. No mostró gran calidad ante el Excelsior, pero Sterling está dispuesto a darlo todo hasta despedirse el 17 de mayo. Al principio Van Persie dejó abierta la posibilidad de una estancia más larga, pero ahora eso ya no es así».