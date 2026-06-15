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Rafael van der Vaart compara a Virgil van Dijk con un «Boeing 747» tras quedar «impresionado» por la actuación del capitán de la selección holandesa en el empate de la Copa del Mundo contra Japón
La pullita de Van der Vaart a Van Dijk sobre el «Boeing»
Holanda empezó su Mundial con un empate 2-2 ante Japón en Dallas, y Van der Vaart criticó a Van Dijk. Desde el estudio de la NOS, el excentrocampista holandés y del Real Madrid fue claro:
«Tengo que ser sincero: Van Dijk me ha sorprendido», declaró Van der Vaart en el descanso, con el marcador aún 0-0. «Al girarse se le nota muy lento, como un Boeing 747. Necesita ser más rápido».
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Roy Keane ofrece una perspectiva diferente
Mientras Van der Vaart destacaba el deterioro físico del defensa, Roy Keane aportó una visión más positiva en la retransmisión de ITV. El ex capitán del Manchester United resaltó la aportación ofensiva de Van Dijk y describió su primer gol como un momento de pura clase pese a sus recientes problemas con su club.
«Claramente fue un pase brillante de [Ryan] Gravenberch; sabemos lo buenos que son en las jugadas a balón parado», comentó Keane. «Van Dijk está en un gran momento de cara al gol. Ha tenido una temporada difícil. Algunos centros esta noche no fueron buenos, pero cuando el balón llegó a Gravenberch… Japón se replegaba, el balón llegó a Van Dijk y remató de cabeza con precisión. Pese a la floja defensa, fue un gol espectacular que les dio el control del partido».
Una noche de altibajos en Dallas
Van Dijk capitaneó a Holanda, que sufrió las rápidas transiciones de Japón. En el 51’, el central del Liverpool cabeceó un centro de Gravenberch y batió a Zion Suzuki para dar ventaja a los de Koeman.
La ventaja duró poco: Keito Nakamura y Daichi Kamada respondieron para igualar los tantos de Van Dijk y Crysencio Summerville, y el Grupo F quedó empatado.
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Van Dijk reacciona ante el frustrante inicio de temporada
A pesar de ser elegido mejor jugador del partido, Van Dijk fue prudente ante los medios tras el pitido final. El capitán admitió que su equipo sufrió para superar a una selección japonesa bien organizada en 5-4-1.
«Jugamos contra una selección japonesa muy compacta. Fue difícil», explicó Van Dijk. «Al final, empezamos con un empate. Podemos hacerlo mejor. Pensemos en el siguiente partido». Ahora Holanda se centra en el crucial duelo contra Suecia del próximo fin de semana.