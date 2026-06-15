Rafael van der Vaart compara a Virgil van Dijk con un «Boeing 747» tras quedar «impresionado» por la actuación del capitán de la selección holandesa en el empate de la Copa del Mundo contra Japón

Mientras Van der Vaart destacaba el deterioro físico del defensa, Roy Keane aportó una visión más positiva en la retransmisión de ITV. El ex capitán del Manchester United resaltó la aportación ofensiva de Van Dijk y describió su primer gol como un momento de pura clase pese a sus recientes problemas con su club.

«Claramente fue un pase brillante de [Ryan] Gravenberch; sabemos lo buenos que son en las jugadas a balón parado», comentó Keane. «Van Dijk está en un gran momento de cara al gol. Ha tenido una temporada difícil. Algunos centros esta noche no fueron buenos, pero cuando el balón llegó a Gravenberch… Japón se replegaba, el balón llegó a Van Dijk y remató de cabeza con precisión. Pese a la floja defensa, fue un gol espectacular que les dio el control del partido».