Rafael van der Vaart arremete contra el «horrible» Vinicius Junior y destaca un aspecto «increíblemente triste» del juego del extremo del Real Madrid

En declaraciones a la cadena holandesa Ziggo Sport, Van der Vaart expresó su profunda frustración con Vinicius tras la derrota por 2-1 del Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. A pesar de reconocer el evidente talento del jugador de 25 años, el exinternacional holandés admitió que le resulta difícil incluso ver jugar al extremo debido a lo que él percibe como su actitud teatral.

En una crítica contundente al estilo del brasileño, Van der Vaart dijo: «Vinicius es horrible. Me molesta muchísimo cuando lo veo. Me parece increíblemente triste porque es un jugador fantástico. Pero en cuanto recibe un pequeño empujón, se tira al suelo, esperando que le saquen tarjeta roja al rival, y luego se levanta como si nada hubiera pasado. Esa es la parte que me parece triste de él».