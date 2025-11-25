'El éxito puede hacerte infeliz' - Rafael Nadal envía un consejo 'importante' a Lamine Yamal sobre cómo manejar la fama en el Barcelona

Las palabras de consejo de Rafael Nadal llegan en medio de un cambio continuo donde el papel de Lamine Yamal para el Barcelona y España está cambiando, de un prodigio adolescente con mucha historia a un par de jóvenes hombros sobre los que se está colocando cada vez más presión.

Desde que cumplió 18 años en el verano, también ha comenzado a surgir un cambio en la percepción pública de Yamal, ya que ha comenzado a aparecer especulación sobre fiestas lujosas y relaciones públicas con figuras como la cantante argentina Nicki Nicole.

El hecho de que Yamal haya pasado gran parte de la temporada 2025-26 hasta ahora fuera por una lesión en el área de la ingle no ha ayudado, pero ha regresado con fuerza tras el contratiempo. Su récord de seis goles y ocho asistencias en solo 12 partidos en todas las competiciones refleja la realidad aterradora de que solo está mejorando. Sin embargo, los impactos de la fama deben ser gestionados, como ha aconsejado Nadal.