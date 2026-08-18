Rafael Leao se va del Milan: contactos con la Roma, aparece el Chelsea. Y no hay que descartar la opción de Arabia Saudí

El Galatasaray lleva tiempo tras Leao, ya ha hablado con su entorno y con el Milan y quiere llegar a una conclusión antes del inicio de la próxima semana. El club turco, tras el no de Martinelli del Arsenal, quiere acelerar por el portugués, a quien se le ha prometido un contrato de cinco años por 10-12 millones de euros netos por temporada. El ex del Lille tiene otras prioridades, es decir, un traspaso a la Premier League, pero no ha cerrado la puerta a un traspaso a la Super Lig, donde se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados del campeonato. Los próximos días serán decisivos para entender si la operación se hará, aunque está claro que el Galatasaray, si quiere cerrar la operación, deberá subir la propuesta económica, actualmente detenida en 35 millones de euros, bonus incluidos. El Milan, que ha bajado desde una valoración inicial de 60, pide 45. Quiere un traspaso a título definitivo o una cesión de pago con obligación de compra, en condiciones favorables.











