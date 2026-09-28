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Rafael Leao revela la enorme diferencia que Jorge Jesus ha marcado en Portugal respecto a Roberto Martinez tras la victoria sobre Noruega
La evolución defensiva bajo la dirección de Jesus
Leao no ha tardado en elogiar las mejoras estructurales inmediatas que Jesus ha aportado a la selección. Tras una trabajada victoria contra Noruega, Leao señaló una nueva solidez que, en su opinión, faltaba en la etapa anterior con Roberto Martinez. El extremo destacó que, aunque el equipo siempre ha tenido un enorme talento en el último tercio, su capacidad para cerrar los partidos ha alcanzado un nuevo nivel con el exentrenador de Benfica y Sporting CP, que asumió el cargo con un mandato claro de reforzar la zaga.
"Lo que cambió en el equipo es que Jesus nos aportó una capacidad defensiva muy fuerte. Noruega tuvo mucha posesión y de principio a fin logramos mantenernos compactos, defender con el balón en juego y también a balón parado. Eso era lo que nos faltaba para marcar la diferencia en los grandes partidos, porque teníamos muy buena calidad ofensiva y nos faltaba en la parcela defensiva", reveló Leao, tal y como recoge A Bola.
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Un vínculo especial entre jugador y entrenador
Para Leao, la llegada de Jesus al frente de la selección es mucho más que un simple cambio táctico; es un reencuentro con el hombre que primero creyó en su potencial al máximo nivel. El técnico, de 72 años, fue quien dio a Leao su debut profesional durante la etapa que compartieron en el Sporting CP, y ese historial está claramente influyendo en la confianza del jugador dentro de la actual dinámica internacional. Leao siente que este profundo entendimiento entre ambos le permitirá brillar independientemente de dónde sea utilizado sobre el terreno de juego.
Al reflexionar sobre su historia conjunta y el estado actual de la selección nacional, Leao expresó su entusiasmo por volver a trabajar a las órdenes de su antiguo mentor. El delantero declaró: "El entrenador consiguió organizar muy bien al equipo en solo unos días. Jesus me dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional, me conoce física, táctica y psicológicamente. Lo daré todo en cualquier posición en la que tenga que jugar, estoy seguro de que me ayudará a mostrar mis cualidades".
Elogios para Joao Felix
Leao también se tomó un momento para defender y ensalzar a su compañero Joao Felix, que ha sido uno de los jugadores más destacados en los últimos partidos. Felix ha sido a menudo objeto de un intenso escrutinio por parte de los medios y de la afición, particularmente tras su marcha a la Saudi Pro League. Sin embargo, su reciente racha goleadora con la selección ha acallado a muchos detractores. Leao insistió en que la calidad que posee Felix es innegable y trasciende la liga en la que juega a nivel de clubes, al señalar que el delantero está demostrando que todavía puede dominar en el escenario europeo cuando representa a su país.
«Joao Felix está marcando la diferencia, ha sufrido muchas críticas en el pasado y está demostrando la calidad que tiene. A veces la gente dice que es solo en Arabia Saudí, pero en Europa está marcando la diferencia», señaló.
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Nuevos comienzos en Estambul
Más allá de sus compromisos internacionales, Leao habló de su reciente cambio de rumbo en su carrera, tras dejar el AC Milan para iniciar una nueva etapa en el gigante turco Galatasaray este verano. El movimiento fue uno de los traspasos más comentados del mercado, y Leao parece estar disfrutando del reto de una nueva liga. Señaló la ambición del club de Estambul como una de las principales razones de su llegada, y expresó su deseo de ayudar al equipo a mantener su dominio a nivel nacional.
"La liga turca es muy competitiva, con grandes nombres; Galatasaray me quería de verdad, tenía un proyecto deportivo muy bueno y creo que este año podemos ganar el quinto título consecutivo", concluyó Leao.
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