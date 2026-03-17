Rafael Leão responde con la Biblia tras la disputa con Christian Pulisic y su furiosa reacción al ser sustituido en la derrota del AC Milan

El entrenador Massimiliano Allegri se encuentra ahora en una situación increíblemente difícil al intentar gestionar los egos de sus jugadores estrella. Según se ha informado, tuvo que intervenir personalmente en el vestuario para evitar que el enfrentamiento se descontrolara por completo. En un intento público por restar importancia a la discordia, al tiempo que reconocía las oportunidades perdidas, Allegri declaró: «Cuando pierdes partidos, en retrospectiva te das cuenta de muchas cosas. Creo que Pulisic está mejorando físicamente, mientras que Leao tuvo dos o tres ocasiones en las que se habría encontrado solo ante el portero».

Anteriormente, el extremo incluso rechazó dos veces el abrazo de su entrenador antes de dar una patada a una nevera portátil.