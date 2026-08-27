El experto italiano en fichajes Nicolo Schira reveló que el delantero ha rechazado varias propuestas formales procedentes del extranjero en los últimos días. Al detallar la situación actual del jugador en el mercado, Schira publicó en su cuenta personal de X: "Rafa Leao ha rechazado ofertas de Al Hilal y Newcastle en los últimos días. El delantero portugués nunca abrió la puerta a Aston Villa (la oferta salarial fue considerada baja). Dos opciones para él, a día de hoy: Galatasaray o quedarse en el AC Milan (pero no está en los planes de Amorim)"