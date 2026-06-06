Rafael Leão prefiere la Premier League a La Liga y reconoce que necesita dejar el AC Milan

Leao admitió que el sistema táctico del cuerpo técnico no aprovechó sus cualidades, lo que generó una temporada irregular y agotadora.

«Ha sido una temporada difícil. Jugué lesionado durante cuatro o cinco meses con dolor en la ingle, en una posición que no es la mía», admitió Leao. «El sistema táctico no me ayudó. Sentía que podía marcar la diferencia, pero la forma de jugar del equipo no me ponía en condiciones de hacerlo. Al final, resulta agotador.

«Aun así, a lo largo de mi carrera he jugado a menudo como segundo delantero, y creo que es mi posición favorita. También puedo actuar como falso 9, sobre todo en un equipo como el de Portugal. Como extremo, tras regatear, tengo más tiempo para decidir si disparar, volver a regatear o centrar. Como segundo delantero estoy más cerca del área y debo ser concreto: asistir o disparar. Es un aspecto que debo mejorar, pues el fútbol se basa en números y ese es el último paso que me falta».