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Rafael Leão fichará por el Fenerbahçe por 60 millones de euros y percibirá un sueldo muy elevado
El Fenerbaçe intensifica su interés en ficharlo.
El F. C. Oporto quiere fichar a Leão y el Milan busca 50-60 millones de euros por el delantero, según el*Corriere dello Sport*. El club turco se reunirá con sus agentes en Milán, pero aún no hay oferta formal.
El Milan necesita su salida para financiar nuevas fichas tras las llegadas de Mario Gila y Gonçalo Ramos. Leao valora sus opciones, con la esperanza de llamar la atención de la Premier League o de España, pero por ahora solo Fenerbache y Galatasaray han dado pasos concretos.
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Se ofrece un sueldo muy elevado
El F. C. Barcelona está dispuesto a ofrecer a Leao un contrato de unos 10 millones de euros por temporada, más bonificaciones, para adelantarse al Galatasaray. La Gazzetta afirma que el extremo ha pasado parte de sus vacaciones en Turquía, lo que ha avivado los rumores sobre su futuro, aunque el Milan aún espera la primera oferta oficial.
Se espera que se tome más tiempo antes de decidir y que se reincorpore a la plantilla para la gira de pretemporada por Australia. Antes del Mundial, Leao dejó claras sus intenciones, afirmando que quería un nuevo reto y, según la fuente, «un mes y medio después no ha cambiado de opinión».
A la espera de oportunidades más importantes
A pesar del interés turco, Leao espera que un grande de Inglaterra o España se sume a la puja antes de elegir destino. La Gazzetta añade que el jugador, de 27 años, solo quiere seguir en Italia con el Milan, aunque valoraría ir a Turquía con las condiciones adecuadas. Sus actuaciones en el Mundial no han desatado una guerra de ofertas. Leao marcó contra Uzbekistán y fue titular solo ante Croacia, donde su centro propició el gol decisivo de Ramos.
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La decisión aún está por tomar
Por ahora, Leão espera que otro gran club se interese por él antes de decidir su futuro. Primero asistirá a un evento comercial en Brasil y luego se unirá a la pretemporada del Milan en Australia. Los rossoneri seguirán sus preparativos en Indonesia, a menos que el Fenerbahçe, el Galatasaray u otro club cierre un acuerdo antes.
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