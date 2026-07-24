El F. C. Oporto quiere fichar a Leão y el Milan busca 50-60 millones de euros por el delantero, según el*Corriere dello Sport*. El club turco se reunirá con sus agentes en Milán, pero aún no hay oferta formal.

El Milan necesita su salida para financiar nuevas fichas tras las llegadas de Mario Gila y Gonçalo Ramos. Leao valora sus opciones, con la esperanza de llamar la atención de la Premier League o de España, pero por ahora solo Fenerbache y Galatasaray han dado pasos concretos.







