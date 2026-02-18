Rafa Benítez se enfrenta al despido del Panathinaikos, mientras que su antiguo alumno del Liverpool, Igor Biscan, se perfila como su sustituto

El historial de Benítez en la capital griega es desalentador para la directiva del club. En sus primeros 25 partidos en todas las competiciones, solo ha conseguido 13 victorias y ha sufrido seis derrotas. Cuando tomó las riendas del equipo, el club ocupaba el séptimo puesto, pero ahora se encuentra en quinto lugar. Lo más importante es que la diferencia entre el Panathinaikos y los dos primeros puestos, que ofrecen el pase directo a la Liga de Campeones, se ha ampliado durante su breve estancia, un descenso considerado inaceptable.

El contexto histórico solo añade más presión al veterano entrenador. El Panathinaikos, históricamente una potencia del fútbol griego, no ha terminado por debajo de los cinco primeros puestos desde la temporada 2018-19, en la que cayó al octavo puesto. Si Benítez no consigue frenar rápidamente la actual caída, la directiva del club parece dispuesta a tomar otra dirección para proteger sus perspectivas europeas y su posición nacional antes de que la temporada llegue a su punto álgido.