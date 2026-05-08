Getty/GOAL
Traducido por
Rafa Benítez advierte a Xabi Alonso: ocupar el banquillo del Chelsea es un gran riesgo
Benítez ganó la Europa League, pero no convenció a la afición del Chelsea.
Benítez —que llevó al Liverpool a la gloria en la Liga de Campeones 2005 tras eliminar al Chelsea con un legendario «gol fantasma»— dirigió a los Blues en 48 partidos como interino en la temporada 2012-13.
Nunca convenció a una afición escéptica —por sus vínculos con rivales de la Premier— pese a ganar la Europa League. Ahora, un exjugador de aquella plantilla campeona de Europa hace 21 años podría fichar y cambiar el rojo por el azul.
Alonso está sin equipo desde que el Real Madrid lo despidió en enero, tras siete meses en el Bernabéu que siguieron a su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, con el que ganó la Bundesliga.
A sus 44 años, aún se le considera uno de los técnicos jóvenes más prometedores, aunque lo mismo se dijo de Liam Rosenior, de 41, cuando llegó al Chelsea y su etapa se truncó tras 23 partidos.
- Getty
¿Supondrían los vínculos con el Liverpool una mayor presión para Alonso en el Chelsea?
Al preguntársele si Alonso se expondría a un intenso escrutinio y a gran presión al seguir los pasos de Benítez y dirigirse a Stamford Bridge, Johnson —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con BetMGM— afirmó: «Más o menos. Creo que la gente del Liverpool le daría tiempo. Pero, como hemos visto, si ocupara ese puesto, es posible que la afición del Chelsea no fuera tan...
«El entrenador verá que el Chelsea es quizá el banquillo más difícil del mundo. Un técnico joven no tiene seis meses, ni un año, ni siquiera 18 meses.
Tienes que llegar y ganar de inmediato, algo difícil incluso para técnicos experimentados con títulos, como se ha visto. Es casi imposible para cualquiera. Sería una locura para un entrenador joven y novato, como acabamos de ver».
¿Podría el Liverpool fichar a Alonso?
Alonso tendría más libertad para decidir si regresa a Merseyside. Se da por hecho que volverá a Anfield, tras sus cinco memorables años como jugador del Liverpool.
Se habla de cambios en el banquillo, pues Arne Slot no ha sabido aprovechar los cimientos que llevaron al título de la Premier, así que ¿podrían los Reds tentarse a acelerar su regreso si el Chelsea formalizara su interés?
Al preguntarle, Johnson respondió: «Es una pregunta complicada y no creo que nadie sepa la respuesta hasta que suceda.
Obviamente, Xabi ha sido fantástico como joven entrenador y se entiende el interés. Pero los técnicos solo están disponibles ahora; quizá dentro de seis o siete años no lo estén.
Seguro que estarían buscando o quizá Arne se sentiría presionado, pero a veces es mejor el mal conocido que el por conocer. Xabi es una leyenda, pero eso no garantiza que sea un buen entrenador allí.
Las cosas van mal ahora para los estándares del Liverpool, pero no creo que se pueda sustituir a un entrenador como Slot tan rápido y a la ligera».
- Getty/GOAL
Slot sigue al mando en Anfield mientras el Chelsea prepara sus planes de entrenamiento.
Slot no ha dado indicios de que espere ser destituido: tiene contrato hasta 2027 y va camino de clasificar al equipo para la Liga de Campeones. El verano pasado recibió un presupuesto de fichajes récord y cree merecer la oportunidad de rentabilizarlo tras una temporada 2025-26 marcada por las lesiones.
Aun así, la disponibilidad de Alonso es difícil de ignorar. No es el único candidato para dirigir al Chelsea —el interino Calum McFarlane dejará el cargo en verano— y el Liverpool sabe que debe actuar con firmeza en sus planes de futuro.