Raducioiu: «Modelos, vino y fiestas, una vida de circo. Las pastillas en el Milan, las inyecciones en el Brescia»

Florin Raducioiu, hoy de 56 años, exdelantero rumano con importantes etapas en Italia en Bari, Brescia, Verona y Milan, se sinceró en una entrevista con la Gazzetta dello Sport. El título de la entrevista es elocuente para explicar al personaje: «Modelos, vino y fiestas, una vida de circo. Aquellas pastillas en el Milan y las inyecciones en el Brescia...».





LA VIDA FUERA DEL CAMPO

«Como jugador, desde luego tenía algunos vicios. En el Mónaco estaba loco por el vino: compraba botellas de 10.000 euros, hacía cenas de lujo en Montecarlo. Vivía como un jubilado, me arrepiento un poco. Podría haber ahorrado algo de dinero e invertirlo. Eran tiempos en los que ganabas 80.000 euros al mes, en aquella época eran muchísimos. Quiero precisar que ahora, en cualquier caso, estoy bien económicamente».





LAS FIESTAS

«En Milán hacíamos fiestas en el Hollywood cuando se podía, Maldini era el más codiciado. En Verona, en cambio, perdí la cabeza por una modelo rumana. Tenía 21 años, era guapo y rico (ríe). Era un personaje de circo. Aquella relación duró un año y no me mantenía lúcido durante los partidos. Al final de ese año descendimos».





LA ANÉCDOTA

«Después de Gales-Rumanía, partido que nos clasificó para el Mundial del 94, fui a un pub y me emborraché de whisky hasta desmayarme. También vomité en el taxi. Al día siguiente me levanté y volví a Milanello en jet».



