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Rabiot Milan Torino Serie AGetty Images
Simone Gervasio

Traducido por

Rabiot: «¿Volver a empezar contra el Milan? Por supuesto. Hablaré con Amorim y con Maignan después de las vacaciones»

AC Milán
Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
A. Rabiot

El Mundial de Francia acabó mal: eliminada por España en semis, perdió el tercer puesto ante Inglaterra por 6-0. Tras el partido, el centrocampista del Milan y de Francia, Adrien Rabiot, habló con DAZN y valoró su experiencia.


  • «Empezamos apagados por la decepción de perder contra España. En la segunda parte mejoramos e incluso pudimos empatar. Dejamos que Inglaterra jugara demasiado. La actitud fue mala. Con esta camiseta hay que darlo todo, y algunos no estaban metidos en el partido».


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  • «¿El Milan? Primero las vacaciones; es lo único que esperamos desde que perdimos contra España. Han sido días duros a nivel mental, costó concentrarse para este partido. Son vacaciones merecidas, hay que descansar bien y luego volveremos, espero que lo más tarde posible».


    «¿Vuelvo al Milán? Sí, claro; luego hablaremos con el entrenador y con Maignan. Durante el Mundial queríamos estar tranquilos y que no nos molestaran. Ahora habrá tiempo para hablar con calma».


    «Por ahora no he hablado con nadie, seguro que hablaremos con Amorim. Sobre Zidane, no hay nada oficial; no sé si será el próximo seleccionador. ¿Me alegraría? Por supuesto, pero ahora solo quiero disfrutar de las vacaciones».

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