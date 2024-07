Rabiot, Memphis Depay y los protagonistas de la Eurocopa 2024 que aún no tienen equipo

Muchos jugadores se han presentado en Alemania con contratos vencidos y sin renovación.

Adrien Rabiot sólo tiene la mente puesta en la semifinal de la Eurocopa, en la que Francia se enfrentará a España. Y lo mismo ocurre con Memphis Depay, que espera con ansiedad el Países Bajos-Inglaterra. No podría ser de otra manera.

Pensarán en el resto más adelante. Y nos referimos al club en el que jugarán a partir de la próxima temporada. No existe en este momento ese pensamiento para Rabiot, Depay y otros protagonistas de la Eurocopa. Para el francés y para el neerlandés, sus contratos expiraron el 30 de junio y no renovaron ese vínculo, presentándose en la Eurocopa sin tener equipo. Pero no fueron los únicos.

La peculiaridad de la Eurocopa 2024 fue también ésta: acogió a varios jugadores próximos a convertirse en agentes libres. Y que, efectivamente, a partir del lunes 1 de julio pasaron a serlo.