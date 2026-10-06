«Calentó a un ritmo lentísimo, no tenía las botas preparadas. Eso hizo enfurecer al cuerpo técnico de la selección francesa, que no lograba entender por qué tardaba tanto en calentar», explicó durante el programa After Foot, el lunes por la noche en RMC. El jugador del Milan entró al campo pocos instantes antes del tercer gol francés, marcado por Michael Olise, y participó en la acción que llevó al cuarto gol. Al pitido final, Rabiot fue el primer jugador en ser saludado y agradecido por Zidane a pie de campo. Los últimos minutos sobre el césped no convencieron del todo a Daniel Riolo, editorialista del programa "After", según el cual el subcampeón del mundo de 2022 ya no debe ser titular. «Hay que pasar página con Rabiot, poner a Da Cunha por delante de la defensa y a Camavinga como interior».



