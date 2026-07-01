A sus 31 años, el exjugador del PSG debe elegir: seguir en el Milan o explorar nuevos destinos. Allegri, que ya lo dirigió en Juventus y Milan, sueña con tenerlo también en Nápoles, aunque la opción parece lejana. Max lo conoce bien, pero competirá con Amorim, quien, como Deschamps, lo quiere en el centro del campo.





Al igual que en Francia, el portugués lo quiere como interior con funciones de dirección y corte de juego, sin renunciar a sus cualidades ofensivas. Con los años, Rabiot ha madurado y se ha convertido en un futbolista más completo. De «caballo desbocado» a fijo en el Milan, Rabiot no se rinde y vuelve a la carga.