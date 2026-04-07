Según informaciones del diario *Bild*, el entrenador del SGE tendría un papel importante en las consideraciones del jugador de 20 años, que podría abandonar el club ya en el próximo mercado de fichajes.
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¿Quizás incluso a un precio de ganga?: ¿Dejará el gran talento Can Uzun el Eintracht de Fráncfort por culpa del entrenador Albert Riera?
Al parecer, lo que más le ha sentado mal a Uzun ha sido la reprimenda pública tras el empate 2-2 del domingo por la noche contra el 1. FC Köln. En ese partido, Riera dejó a su mediapunta en el banquillo durante todo el encuentro y, al terminar, le echó una bronca.
«Sabe lo que tiene que hacer con y sin el balón. Si se lo da al equipo, no a mí, jugará», criticó el entrenador español, que con ello reprochaba indirectamente a Uzun no actuar lo suficientemente en beneficio del equipo. «Que algunos no hayan jugado se debe a que se puede ser genial con el balón, pero sin él no se es bueno. Con Albert, entonces no jugarás. En eso soy muy claro. Quiero jugadores completos. Tienen que cumplir con ambas tareas», afirmó Riera.
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Uzun se ha lesionado varias veces esta temporada
Hace ya varias semanas, el entrenador del SGE había criticado públicamente a Uzun. En opinión del español, el germano-turco no rinde lo suficiente, sobre todo en la fase defensiva: «Le dije a Can: “Tú y Younes (Ebnoutalib; nota del editor) parecéis de otro equipo”. Porque siguen sin entender cómo jugamos».
Tras un comienzo de temporada espectacular, con cinco goles y tres asistencias en los cinco primeros partidos de la Bundesliga, Uzun sufrió primero una lesión muscular en noviembre y, poco después, en enero, otra lesión en el muslo que le obligó a estar varias semanas de baja.
A finales de marzo celebró finalmente su regreso contra el 1. FSV Mainz 05, cuando Riera lo dio entrada en los últimos minutos. En 22 partidos en todas las competiciones, el jugador de 20 años ha aportado ocho goles y cinco asistencias.
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¿Dejará Uzun el SGE ya este verano?
Según informaciones de Bild, Uzun quiere decidir al final de la temporada si quiere seguir jugando en el SGE o si busca cambiar de equipo. Al parecer, varios clubes internacionales de primer nivel están siguiendo de cerca la situación, y parece que el AC Milan ha mostrado un interés concreto.
Aunque en su momento se habló de una cláusula de rescisión de 80 millones de euros por el delantero, parece que el Frankfurt se conformaría este verano con una cifra considerablemente inferior. Al parecer, Uzun ya estaría disponible por entre 40 y 45 millones de euros.
Can Uzun: Estadísticas de la temporada 25/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Bundesliga
15
6
4
Liga de Campeones
5
2
0
Copa DFB
2
0
1