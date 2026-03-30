«Quizás el Chelsea»: Cesc Fábregas, candidato a ocupar el banquillo de los Blues o del Barcelona tras su «notable» labor al frente del Como, la revelación de la Serie A

Tras retirarse como jugador del Como, Fábregas se hizo cargo inicialmente de los equipos sub-19 y del B del club. En noviembre de 2023 se le confió el mando del primer equipo de forma interina, tras obtener una dispensa especial, ya que en ese momento aún no había obtenido la licencia de entrenador UEFA Pro.

El técnico de 38 años demostró tener un talento innato, incluso sin las titulaciones pertinentes, gracias a la inestimable experiencia adquirida a lo largo de los años trabajando a las órdenes de figuras como Arsène Wenger, Pep Guardiola y José Mourinho.

Fábregas logró el ascenso del Como a la Serie A al final de su primera temporada, lo que le valió la firma de un contrato de cuatro años. Ahora tiene al equipo en cuarta posición en la tabla de la máxima categoría —por encima de equipos como la Juventus, la Roma, el Atalanta y la Lazio— con la clasificación para la Liga de Campeones muy a su alcance.