Vermeeren llegó al Atlético en 2024 con una enorme reputación. Considerado el heredero de Axel Witsel, se esperaba que la joven promesa belga fuera la próxima gran estrella del centro del campo del equipo de Diego Simeone. Sin embargo, el jugador de 21 años no logró asentarse en la capital de España.

Durante la segunda mitad de la temporada 2023-24, Vermeeren solo disputó cinco partidos oficiales y apenas 159 minutos en LaLiga. Incapaz de entrar en el once inicial, acabó marchándose al RB Leipzig y Francia antes de regresar finalmente a su club de formación, el Amberes.