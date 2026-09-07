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«Quizá la persona que hizo el calendario era italiana»: Jose Mourinho critica la planificación y admite su sorpresa por la sequía del Inter en la Champions League
Mourinho cuestiona el calendario y elogia la regularidad del Inter
Mourinho ha vuelto a sugerir que factores externos podrían estar influyendo en el calendario de partidos del Real Madrid, pero su atención inmediata se centra en un viejo conocido. El técnico portugués dirigió al Inter entre 2008 y 2010 y lo llevó a un histórico triplete en 2010, que incluyó la tercera y más reciente Champions League del conjunto nerazzurro, antes de que sufriera derrotas en la final tanto en 2023 como en 2025.
A pesar de su frustración con el calendario, el «Special One» dedicó grandes elogios a la continuidad táctica de su antiguo club. Al reflexionar sobre su progreso desde aquella histórica campaña del triplete en 2010, destacó la estabilidad dentro del gigante italiano al tiempo que confirmó que no podrá contar con Arda Guler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga por sanción. «El Inter ha sido un gran equipo durante seis años. De (Antonio) Conte a (Simone) Inzaghi y (Cristian) Chivu, el modelo de juego es el mismo. Es un equipo que puede jugar con los ojos cerrados. La única sorpresa en los últimos años es que nunca haya ganado la Champions League. Mañana tendremos a tres jugadores sancionados, pero en el campo siempre serán 11 contra 11. Quizá la persona que hizo el calendario era italiana».
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Abordando los rumores y las relaciones entre jugadores
La previa del partido también estuvo marcada por las preguntas sobre la relación de Mourinho con integrantes actuales del Inter, concretamente Chivu. El rumano jugó a las órdenes de Mourinho durante su etapa juntos en el Stadio Meazza antes de dar el salto a los banquillos y guiar al Inter al doblete de liga y copa nacionales la temporada pasada. Los rumores apuntaban a una ruptura entre ambos, pero Mourinho no tardó en zanjar esas especulaciones en su rueda de prensa previa al partido, defendiendo el fuerte vínculo que mantiene con su exdefensa.
«Fue jugador mío; hemos trabajado juntos», respondió Mourinho, vía Marca, cuando le preguntaron por su relación. «Pasamos por muchísimo juntos, bueno y malo. ¿Con quién hablaste para averiguar si tengo una mala relación con él? ¿Con quién?»
Reponerse de la decepción en el ámbito nacional
El Real Madrid afronta esta eliminatoria europea tras un tropiezo en LaLiga, después de haber sufrido una derrota a domicilio ante el Real Betis. Mourinho está decidido a ver la pegada de su equipo, algo que faltó durante su viaje a Sevilla. «Quiero ganar [mañana]. Puedo deciros que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como hicimos contra el Real Betis y luego perder».
El entrenador es plenamente consciente de la presión que se acumula en el club más laureado de Europa. El Real Madrid, que posee un récord de 15 títulos de la Champions League y levantó por última vez el trofeo en la temporada 2023-24, cayó en cuartos de final contra el Arsenal y el Bayern de Múnich en las dos campañas siguientes. «Estamos en una fase en la que jugaremos ocho partidos y el objetivo es clasificarnos [para la siguiente fase]. Quiero centrarme en este único partido», añadió Mourinho.
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La reacción del vestuario y los objetivos en la Champions League
Mourinho también ofreció detalles sobre el ambiente dentro del vestuario tras su primera derrota de la temporada ante el Real Betis, que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas al inicio del curso de La Liga. De vuelta para una segunda etapa, después de su primer paso entre 2010 y 2013, con el objetivo de devolver títulos al club tras cerrar la pasada temporada sin ganar nada, el técnico portugués se mostró satisfecho con la reacción inmediata de su plantilla. «Los vi como quería verlos, muertos en el vestuario de Sevilla y después listos para el entrenamiento del domingo», señaló.
A pesar de reconocer algunos fallos técnicos en sus actuaciones recientes, Mourinho sigue confiando en la capacidad de su equipo para competir al máximo nivel. «Estamos convencidos de que hicimos un buen partido. Los goles que fallamos no son habituales. Tenemos problemas conocidos, pero esto es lo que hay. Jugaremos para competir. Soy el entrenador del Real Madrid y mañana tenemos un partido de Champions League muy importante. Creo que ambos nos clasificaremos, y es posible estar en ambas en el futuro. Cada punto es importante. El Inter viene aquí a buscar puntos».
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