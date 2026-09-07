Mourinho ha vuelto a sugerir que factores externos podrían estar influyendo en el calendario de partidos del Real Madrid, pero su atención inmediata se centra en un viejo conocido. El técnico portugués dirigió al Inter entre 2008 y 2010 y lo llevó a un histórico triplete en 2010, que incluyó la tercera y más reciente Champions League del conjunto nerazzurro, antes de que sufriera derrotas en la final tanto en 2023 como en 2025.

A pesar de su frustración con el calendario, el «Special One» dedicó grandes elogios a la continuidad táctica de su antiguo club. Al reflexionar sobre su progreso desde aquella histórica campaña del triplete en 2010, destacó la estabilidad dentro del gigante italiano al tiempo que confirmó que no podrá contar con Arda Guler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga por sanción. «El Inter ha sido un gran equipo durante seis años. De (Antonio) Conte a (Simone) Inzaghi y (Cristian) Chivu, el modelo de juego es el mismo. Es un equipo que puede jugar con los ojos cerrados. La única sorpresa en los últimos años es que nunca haya ganado la Champions League. Mañana tendremos a tres jugadores sancionados, pero en el campo siempre serán 11 contra 11. Quizá la persona que hizo el calendario era italiana».