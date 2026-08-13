Quinton Fortune insta al Chelsea a ir a por el «sobresaliente» portero del Manchester United Andre Onana

Onana ha regresado oficialmente al Trabzonspor de la Superliga turca con una segunda cesión consecutiva de una temporada para la campaña 2026-27, sin opción de compra, mientras que su contrato con el United se extiende hasta junio de 2028.

En declaraciones a Premier Bet, Fortune destacó que el camerunés posee unas cualidades excepcionales en la distribución del balón, muy cotizadas por los grandes clubes ingleses, incluido el Chelsea: "Andre Onana podría ser un activo para el Chelsea, el Newcastle United o el Aston Villa en la Premier League. Se puede ver la calidad que tiene para salir jugando desde atrás, como ahora quieren muchos entrenadores con su estilo de fútbol, puede ser tu punto de partida.

"Cuando tienes a un portero como Onana, que puede poner un balón a 45,7 o 54,9 metros a tu delantero o centrocampista y romper líneas con sus pases, eso puede marcar una gran diferencia, y es uno de los mejores en eso. Ahora solo necesita recuperar la confianza porque, por desgracia, cuando un portero comete un error lo ve todo el mundo. Espero que pueda volver a su mejor nivel porque, cuando necesitas a un portero para salir jugando desde atrás, puede ser extraordinario."