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Quinton Fortune insta al Chelsea a ir a por el «sobresaliente» portero del Manchester United Andre Onana
Fortune recomienda el fichaje de Onana
Fortune, excentrocampista del Manchester United, ha instado al Chelsea a estudiar un movimiento sorpresa por Onana, que sigue sin contar en Old Trafford. El nuevo entrenador del Chelsea, Alonso, ha supervisado una oleada de gasto superior a los 300 millones de libras para incorporar a más de diez nuevos fichajes este verano. Sin embargo, el Chelsea aún no ha sumado a un nuevo portero tras la salida de Filip Jorgensen, lo que deja a Robert Sanchez como probable titular bajo palos.
- AFP
Un ex del Manchester United elogia al portero camerunés
Onana ha regresado oficialmente al Trabzonspor de la Superliga turca con una segunda cesión consecutiva de una temporada para la campaña 2026-27, sin opción de compra, mientras que su contrato con el United se extiende hasta junio de 2028.
En declaraciones a Premier Bet, Fortune destacó que el camerunés posee unas cualidades excepcionales en la distribución del balón, muy cotizadas por los grandes clubes ingleses, incluido el Chelsea: "Andre Onana podría ser un activo para el Chelsea, el Newcastle United o el Aston Villa en la Premier League. Se puede ver la calidad que tiene para salir jugando desde atrás, como ahora quieren muchos entrenadores con su estilo de fútbol, puede ser tu punto de partida.
"Cuando tienes a un portero como Onana, que puede poner un balón a 45,7 o 54,9 metros a tu delantero o centrocampista y romper líneas con sus pases, eso puede marcar una gran diferencia, y es uno de los mejores en eso. Ahora solo necesita recuperar la confianza porque, por desgracia, cuando un portero comete un error lo ve todo el mundo. Espero que pueda volver a su mejor nivel porque, cuando necesitas a un portero para salir jugando desde atrás, puede ser extraordinario."
Elogios al fichaje de Welbeck
Además de hablar sobre la situación de la portería, Fortune comentó las incorporaciones estivales del Chelsea de Danny Welbeck y Jordan Henderson. El exinternacional sudafricano admitió que le habría gustado que el United hubiera repescado a Welbeck, al tiempo que elogió la decisión de Alonso de introducir líderes veteranos en el vestuario de Stamford Bridge.
Fortune añadió en Premier Bet: "Xabi Alonso hizo algunos buenos fichajes para el Chelsea este verano, pero me habría gustado ver a Danny Welbeck regresar al Manchester United. Al fichar a Welbeck y Jordan Henderson, quiere incorporar a algunos líderes para dar buen ejemplo, algo que necesitas en un club como el Chelsea, especialmente después de la experiencia que Alonso tuvo en el Real Madrid.
"Ha mirado el vestuario del Chelsea, ha sentido que le faltaba algo y ha traído a jugadores con la personalidad y la experiencia adecuadas para marcar la diferencia, como Henderson y Welbeck. No solo son grandísimos jugadores, sino también grandes profesionales".
- Getty Images Sport
El derbi ante el Fulham abre la campaña
El Chelsea arrancará su campaña en la Premier League con un derbi del oeste de Londres contra el Fulham el 24 de agosto. El primer partido será una prueba inmediata para el planteamiento táctico de Alonso, que busca revitalizar a un equipo que terminó décimo la temporada pasada. Integrar una batería de nuevos fichajes y resolver quién asumirá el papel de portero principal seguirán siendo prioridades clave para el Chelsea de cara a la nueva temporada.
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