'¡Quiero una oportunidad como la que tuvo Xabi Alonso!' - Una leyenda del Real Madrid apunta a 'un gran nombre' mientras planea su regreso como entrenador cinco años después de ser despedido de un club de segunda división

Alonso esperará conseguir una victoria el martes por la noche, cuando el Real Madrid reciba al Marsella en el inicio de la Liga de Campeones en el Bernabéu. Tras ganar cuatro de cuatro en La Liga, Alonso espera que sus jugadores ofrezcan una actuación profesional para ayudarle a lograr una victoria en su debut en la Liga de Campeones con los Blancos.

Guti no se sorprende de verlo prosperar como entrenador, ya que sabía que estaba en su destino desde sus días como jugador.

"No, es el típico jugador que sabes que será entrenador más tarde, también por su posición", dijo. "En el campo, era un poco el jefe, el que siempre estaba en contacto tanto con la defensa como con los atacantes. Al final, sabes que se va a dedicar a eso."