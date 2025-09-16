Getty Images Sport
'¡Quiero una oportunidad como la que tuvo Xabi Alonso!' - Una leyenda del Real Madrid apunta a 'un gran nombre' mientras planea su regreso como entrenador cinco años después de ser despedido de un club de segunda división
Guti reflexiona sobre su futuro en la dirección técnica
Han pasado más de cinco años desde que Guti tuvo su último trabajo como entrenador, pero el icónico ex centrocampista del Madrid no ha renunciado a sus sueños de dirigir un club de primer nivel en un futuro cercano. Después de pasar 15 años en el Santiago Bernabéu, Guti se unió al Besiktas en 2010 y luego se retiró como jugador en septiembre de 2012. Mientras ganaba experiencia en el entrenamiento, ha estado trabajando como comentarista y analista en la televisión española.
La carrera de entrenador de Guti hasta ahora
Después de anunciar su retiro en 2012, Guti expresó su deseo de convertirse en director deportivo o entrenador. En 2013, regresó a Los Blancos para convertirse en entrenador en la academia juvenil. Durante su mandato de cinco años en La Fábrica, se hizo cargo del equipo sub-19 y los dirigió en la UEFA Youth League. En 2018, anunció su decisión de dejar Madrid y unirse al club turco Besiktas como asistente del entonces entrenador principal Senol Gunes. Almería, en noviembre de 2019, luego confirmó que el excentrocampista se convertiría en su entrenador en jefe en la segunda división de España. Fue relevado de sus funciones en junio de 2020.
'Una oportunidad como la de Alonso' - Guti comparte su sueño
Hablando en una entrevista con EFE, Guti dijo: "Siempre estoy emocionado por entrenar, pero me gustan los grandes desafíos. Un gran desafío no ha surgido aún para que yo entrene, pero estoy abierto a ello. Me gusta ser comentarista, pero me veo en el banquillo, y espero tener la oportunidad, como la tuvo Xabi Alonso, de asumir un gran nombre."
El próximo encargo de Alonso como entrenador del Madrid
Alonso esperará conseguir una victoria el martes por la noche, cuando el Real Madrid reciba al Marsella en el inicio de la Liga de Campeones en el Bernabéu. Tras ganar cuatro de cuatro en La Liga, Alonso espera que sus jugadores ofrezcan una actuación profesional para ayudarle a lograr una victoria en su debut en la Liga de Campeones con los Blancos.
Guti no se sorprende de verlo prosperar como entrenador, ya que sabía que estaba en su destino desde sus días como jugador.
"No, es el típico jugador que sabes que será entrenador más tarde, también por su posición", dijo. "En el campo, era un poco el jefe, el que siempre estaba en contacto tanto con la defensa como con los atacantes. Al final, sabes que se va a dedicar a eso."
