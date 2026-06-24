Además, le gusta Curry «como persona. A pesar del éxito, nunca ha cambiado; siempre ha sido amable y simpático. Aunque aún no lo he conocido en persona, por lo que he visto, es un tipo estupendo».

De hecho, Musiala cree que la selección alemana puede aprender mucho de los jugadores de baloncesto en el Mundial. Los New York Knicks, campeones de la NBA, se nutren de su «cohesión de equipo», afirmó. Aunque su rival en la final, los San Antonio Spurs, contaba con «los mejores jugadores individuales», «el equipo de los Knicks simplemente encajaba mejor. Y eso también puede ser el factor decisivo para nosotros».

Lo mismo me pasa a mí: «Cuantos más minutos y partidos juego, mejor me siento con el balón. Vuelvo a disfrutar de verdad». Nadie se presiona más que yo, pero he aprendido a no ser demasiado duro conmigo mismo, pues eso solo afecta negativamente a mi juego.