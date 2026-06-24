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MusialaGetty Images

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«¡Quiero transmitir la misma alegría que él!». Jamal Musiala cita a una leyenda de la NBA como su gran referente

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J. Musiala
Alemania

Jamal Musiala se inspira en su segunda pasión, el baloncesto, y admira especialmente a la exestrella Stephen Curry.

«Quiero transmitir la misma alegría que él muestra en la cancha», afirmó Musiala (23) a Sport Bild.

El base de 38 años de los Golden State Warriors «ha trabajado duro para llegar a donde está hoy», añadió Musiala con admiración. «Steph Curry, al igual que yo, ha tenido que lidiar con lesiones y esforzarse mucho. Ha pasado por momentos buenos y malos de los que ha aprendido. Siempre ha creído en sí mismo».

  • Además, le gusta Curry «como persona. A pesar del éxito, nunca ha cambiado; siempre ha sido amable y simpático. Aunque aún no lo he conocido en persona, por lo que he visto, es un tipo estupendo».

    De hecho, Musiala cree que la selección alemana puede aprender mucho de los jugadores de baloncesto en el Mundial. Los New York Knicks, campeones de la NBA, se nutren de su «cohesión de equipo», afirmó. Aunque su rival en la final, los San Antonio Spurs, contaba con «los mejores jugadores individuales», «el equipo de los Knicks simplemente encajaba mejor. Y eso también puede ser el factor decisivo para nosotros».

    Lo mismo me pasa a mí: «Cuantos más minutos y partidos juego, mejor me siento con el balón. Vuelvo a disfrutar de verdad». Nadie se presiona más que yo, pero he aprendido a no ser demasiado duro conmigo mismo, pues eso solo afecta negativamente a mi juego.

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