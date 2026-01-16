"Quiero ser recordado como el mejor defensor en la historia de la MLS" - Walker Zimmerman sobre por qué se unió a Toronto FC y su objetivo de volver a disputar la Copa del Mundo con el USMNT

"¿Sabes qué me motiva?" dice Walker Zimmerman a GOAL. "No estar contento con donde estoy."

Esa es la clave. Esa negativa a conformarse es el tema de todo lo que sucede en la vida de Zimmerman. Incluso ahora, a los 32 años y entrando en su 14ª temporada de la MLS, Zimmerman está persiguiendo algo. Para ser justos, este año hay mucho en juego.

Mientras arranca el 2026, el objetivo es obvio: uno arraigado en la atracción de Zimmerman hacia asuntos pendientes. Ha estado en un Mundial con el equipo nacional masculino de Estados Unidos. No solo apareció; fue titular en algunos de los partidos más importantes que ofrece el deporte. Con otro Mundial en el horizonte, esa atracción solo se ha intensificado. Uno nunca iba a ser suficiente.

No son solo esas experiencias pasadas las que lo motivan, sin embargo; también hay experiencias nuevas. En busca de ese puesto en el Mundial, Zimmerman hizo un gran movimiento esta temporada baja, firmando con Toronto FC como agente libre. En Zimmerman, Toronto ha traído a uno de los defensores más condecorados en la historia de la MLS para redefinir el presente y el futuro del club. Un cuatro veces All-Star, cinco veces seleccionado al Mejor XI, dos veces Defensor del Año de la MLS, un titular en el Mundial, un pilar olímpico; en este punto, Zimmerman prácticamente lo ha hecho todo.

Bueno, no en su mente. Este movimiento a Toronto está, en muchos aspectos, motivado por el deseo de Zimmerman de seguir persiguiendo y seguir adelante. Hay tantas cosas por hacer y tantos aspectos de su currículum con los que no está satisfecho. Toronto, esta nueva era, es una oportunidad para construir más.

"Quiero ganar en todos lados a donde voy", dice. "Eso siempre ha sido algo, para mí, que he querido. Desde que comencé mi carrera, quería ser conocido como un ganador. Piensas en un tipo como Darlington Nagbe, y es un ejemplo perfecto de lo importante que es para sus clubes. Ha ganado en todos lados, y no se puede disputar. Me encantaría ganar en todos lados a donde voy. Me encantaría ser parte de otro Mundial. En el momento en que terminé el otro, pensé, 'Hombre, quiero hacer eso de nuevo'. Solo la presión, las apuestas, la oportunidad, la motivación, el trabajo que se necesita para llegar allí, es adictivo. Es algo que quieres de nuevo. Quieres esos sentimientos de nuevo, así que eso es ciertamente un objetivo."

Zimmerman se detiene, luego continúa. Tiene otros objetivos en mente también.

"Para ser honesto, no me importa hablar de esto en voz alta", dice. "En los últimos años, pensé, 'Hombre, quiero ser recordado como el mejor defensor en la historia de la MLS'. ¿Cómo haces eso? Bueno, necesito tener dos o tres temporadas al menos en las que esté en mi mejor nivel y ver si puedo seguir acumulando éxitos y ayudando a mis equipos a ganar. Creo que hay una oportunidad para hacerlo aquí. Realmente lo creo."

Una oportunidad, sí, pero nada está garantizado. Este fue una temporada baja de cambios para uno de los defensores más estables de la MLS. Ahora, mientras se adapta a la vida en Toronto, comienza su lucha no solo por mantener su nivel, sino por superarlo.