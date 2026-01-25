Getty Images Sport
'Quiero ser campeón del mundo' - Santiago Giménez sueña con que México haga historia en el Mundial 2026
Creencia en la Copa del Mundo
El delantero del AC Milan cree que México tiene lo necesario para sorprender al mundo y levantar la Copa Mundial de la FIFA en 2026, un torneo que se jugará en casa y que él ve como algo profundamente personal tras perderse Qatar 2022.
“Creo que haremos historia”, dijo Santiago Giménez en una entrevista con ESPN. “Como dije antes, soy un gran soñador. Quiero ser campeón del mundo con México.”
Para Giménez, la creencia no es un optimismo ingenuo sino un punto de partida necesario. Insiste en que soñar no cuesta nada, pero convertirlo en realidad requiere una convicción colectiva.
“Por supuesto que puedo verlo suceder”, dijo. “Creer no cuesta nada, y tampoco soñar. Ahora tenemos que ponerlo en práctica y difundir esa creencia a todos los que se unan a nosotros, porque 130 millones de mexicanos juntos son fuertes.”
Visión de asociación de Raúl
El delantero de 24 años también abordó la posibilidad de formar una asociación ofensiva con Raúl Jiménez, un dúo que podría convertirse en una de las armas más peligrosas de México de cara al torneo.
“Creo que somos dos delanteros que lo han hecho muy bien en Europa, y creo que formamos una gran asociación”, explicó Giménez. “Nos conocemos muy bien, y siempre que hemos jugado juntos, hemos rendido a un nivel alto.”
Más allá del ajuste táctico, Giménez destacó la química y la amistad que ha desarrollado con el delantero del Fulham a través de su tiempo con la selección nacional.
“Es un gran amigo”, añadió. “Compartir momentos con él en la selección nos acercó más. Incluso a veces nos enviamos mensajes por WhatsApp. Y honestamente, siento que cuando los oponentes nos ven a ambos en el campo, algo sucede: las defensas reaccionan de manera diferente.”
Motivación desde Qatar
La Copa del Mundo de 2026 también representa una asignatura pendiente para Giménez, quien fue excluido de la lista final de México para Qatar 2022 bajo el entonces entrenador Gerardo Martino, a pesar de estar cerca de lograr el corte.
“Esa experiencia me dejó una espina,” admitió. “He soñado con jugar en un Mundial desde que era niño. Estar tan cerca la última vez y no ir hizo que ese deseo fuera aún más fuerte.”
La idea del torneo aún le quita el sueño.
“Hay noches en las que empiezas a pensar y pensar, y no puedes dormir,” dijo Giménez. “Eso me pasa mucho cuando pienso en el Mundial. Ya me veo ahí, en el partido inaugural, con toda la gente, en el Azteca. Esa imagen no me deja dormir porque solo quiero que ya sea eso.”
¿Qué sigue para la Selección Nacional de México?
México viene de una victoria por 1-0 sobre Panamá en un partido amistoso jugado exclusivamente con jugadores de la Liga MX. Este domingo, enfrentará a Bolivia como parte de una gira de preparación solicitada por el técnico Javier Aguirre, con el objetivo de evaluar a los jugadores del ámbito local y observar más de cerca a los rivales de América Central y del Sur.
