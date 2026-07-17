«¡Quiero jugar con Pau Cubarsi!» - La joven promesa holandesa revela su sueño de formar pareja con el defensa central del Barcelona tras verle enfrentarse a Cristiano Ronaldo

Nijstad habló con Sportnieuws y reiteró su compromiso con el Twente pese a los rumores sobre su futuro. Ver a Cubarsí enfrentar a Ronaldo en el 1-0 de España ante Portugal en los octavos del Mundial 2026 reforzó su admiración por el joven del Barcelona y consolidó su objetivo a largo plazo.

«Le vi jugar contra Cristiano Ronaldo y disfruté mucho», admitió. «No espero que las cosas avancen tan rápido para mí, pero jugar en el FC Barcelona y formar una pareja de centrales con Cubarsí sería mi objetivo definitivo. Por ahora quiero seguir formándome en el Twente; todavía tengo mucho que aprender aquí».