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«¡Quiero dejar un legado!»: Amad Diallo expone su ambición en el Manchester United y explica por qué siempre pide consejo a Bruno Fernandes
El extremo aspira a alcanzar una marca especial: el centenar
Amad está decidido a inscribir su nombre en la historia del Manchester United y se apoya en su capitán para recibir consejos. Fichado oficialmente procedente del Atalanta en enero de 2021, el número 16 celebrará su partido número 100 con el club si juega contra el Leeds United en Elland Road el domingo. Tras debutar a las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer contra la Real Sociedad en febrero de 2021 y pasar después dos temporadas cedido, ahora es un habitual del primer equipo.
- Getty Images Sport
La conexión italiana refuerza los vínculos en el vestuario
Desde que marcó un inolvidable gol de la victoria contra el Liverpool en la FA Cup en marzo de 2024, el extremo ha sumado otros 15 goles a su cuenta con el club y quiere mejorar aún más sus cifras aprendiendo de sus compañeros de ataque. La anterior etapa de Fernandes en la Serie A también ha permitido que ambos tengan un idioma en común desde la llegada del extremo a Old Trafford.
Al explicar sus objetivos personales para esta temporada a la web oficial del club, Amad declaró: «Esta temporada quiero marcar más goles y dar más asistencias. Es algo en lo que quiero mejorar. También quiero aprender de otros jugadores, como Bruno [Fernandes]. A Bruno le sale de forma natural. También a [Matheus] Cunha, Benjamin Sesko y Bryan [Mbeumo]. A ellos les sale de forma natural. Tengo que aprender de ellos, y es algo que estoy aprendiendo esta temporada y en lo que mejoraré».
Sobre por qué acude a su capitán en busca de consejo, añadió: «Bruno es la persona con la que me gusta hablar cuando tengo algún pequeño problema o necesito el consejo de un jugador. Cuando necesito consejo sobre algo, siempre voy a hablar con Bruno porque habla italiano. Así que me resulta fácil preguntarle qué piensa y qué consejo puede darme. Creo que Bruno es el jugador que más me ha ayudado aquí. Pero, cuando Eric Bailly estaba aquí, también tenía una relación muy cercana con él. Después de Eric, creo que Bruno es quien más me ha ayudado desde que llegué a este club».
Un futbolista africano con 100 internacionalidades aspira a dejar una huella duradera
Si juega el domingo, Amad se convertirá en el cuarto jugador africano en alcanzar los 100 partidos con el United, después de Bailly, Quinton Fortune y Andre Onana. Lejos de conformarse con ese logro, quiere asegurarse de que los aficionados recuerden con cariño sus aportaciones cuando llegue el momento de dejar el club.
Al explicar que quiere aprovechar al máximo el privilegio de estar en Manchester, Amad añadió: «Quiero dejar un legado aquí, en Manchester, y que la gente diga: “Tuvimos a este tío, era una locura, era increíble”. No quiero marcharme de este club algún día y que la gente diga: “Ah, no, no dio lo suficiente... Tenía talento, pero no dio lo suficiente”.
«Quiero aportar algo que sé que puedo aportar, porque tengo el privilegio de jugar en el Manchester United. Quiero aprovechar ese privilegio y darle algo al club. Es algo que me duele y quiero hacerlo. Si algún día dejo este club, quiero que la gente hable bien de mí».
- Colorsport
Un derbi intenso espera al atacante que regresa
El jugador de 24 años solo ha disputado dos partidos esta temporada tras perderse las primeras semanas por una lesión de tobillo sufrida en pretemporada. Fue titular y jugó 59 minutos en el empate 1-1 del sábado ante el Tottenham Hotspur. Después, disputó 25 minutos tras sustituir a Marcus Rashford en la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid, en la que el Manchester United jugó con diez tras la expulsión de Leny Yoro. Recuperar el ritmo de competición será ahora vital para los visitantes, que buscan una victoria muy necesaria en Yorkshire.
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