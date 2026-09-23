El centrocampista de 28 años ha comenzado con fuerza desde su mediático traspaso desde St James' Park, pero recientemente se tomó un momento para responder a las preguntas de largo recorrido sobre dónde podría terminar finalmente su carrera. Aunque el atractivo de su país sigue siendo fuerte, Guimaraes ha dejado claro que su futuro inmediato está firmemente ligado al norte de Londres. Hablando durante su concentración con Brasil, la combativa estrella admitió que contempla un regreso al fútbol sudamericano para el ocaso de su carrera, aunque se apresuró a matizar esos comentarios subrayando su actual compromiso con el Arsenal y su lucha por dominar la Premier League.

"Sí, me gustaría volver a Brasil, para jugar en Vasco [da Gama] o Athletico [Paranaense], equipos a los que tengo mucho agradecimiento. Pero, para ser sincero, ahora no estoy pensando en eso. Acabo de llegar al Arsenal, así que estoy muy centrado. Quiero ganar un campeonato allí, quiero jugar, quiero dejar mi huella con esta nueva camiseta. Pero, en última instancia, el futuro pertenece a Dios", dijo Guimaraes.