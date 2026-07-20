«Quiero dar las gracias a mí mismo»: Rodri, «sorprendido» por el éxito en el Mundial con España tras superar «una etapa difícil» y ganar el Balón de Oro

Rodri, de 30 años, admitió estar atónito tras liderar a España al título mundial, apenas meses después de recuperarse de una grave lesión de rodilla. En septiembre de 2024 se rompió el ligamento cruzado anterior, poco antes de recibir el Balón de Oro.

Fue nombrado mejor jugador del Mundial 2026, superando a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la lucha por el Balón de Oro. Al recordar su regreso a la cima, afirmó: «Ahora mismo estamos un poco aturdidos, incluso yo mismo. No puedo expresarlo con palabras. Creo que ahora estamos como en una nube, pero, para mí, ha sido una época muy dura.

Quiero que las nuevas generaciones vean mi ejemplo y entiendan que, cuando caes, puedes levantarte. Esa es mi filosofía».