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«Quiero confesar algo»: Pep Guardiola revela su mayor remordimiento en el Manchester City
El genio catalán reflexiona sobre el pasado
Guardiola sorprendió a la afición el viernes al confirmar su salida este verano, tras una década de profunda transformación. Al repasar sus primeras decisiones como entrenador tras llegar a Mánchester en 2016, destacó la gestión inmediata con el veterano portero Joe Hart.
Hart fue descartado sin piedad en favor de Claudio Bravo tras una difícil Eurocopa, y solo jugó un partido de la previa de la Champions contra el Steaua de Bucarest antes de ser cedido.
- AFP
Guardiola confiesa un profundo remordimiento
Al recordar la drástica purga de la plantilla, el entrenador de 55 años admitió que su rigidez faltó a la imparcialidad profesional. En una entrevista con Sky Sports, Guardiola declaró: «Quiero confesar algo: tengo remordimientos. Al tomar tantas decisiones, uno falla.
Hay algo de lo que me arrepiento profundamente desde hace muchos años: no le di a Joe Hart la oportunidad de demostrar su valía, de demostrar lo buen portero que era, ¿sabes? Y debería haberlo hecho. Respeto mucho a Claudio Bravo y a Ederson, que luego fue clave, pero entonces debería haberle dicho a Joe: “Intentémoslo juntos; si no funciona, lo cambiamos”. Ya pasó».
Una visión táctica inflexible dictó la selección
Marginar al internacional inglés cambió la defensa del club y facilitó la llegada de Ederson, quien implementó el estilo de juego de Guardiola desde atrás.
Añadió: «A veces no soy justo. Me arrepiento en ese momento. Soy obstinado cuando creo en mis decisiones. Cuando tengo dudas, hablo con la gente, pero estaba seguro al 100 % de que teníamos que hacerlo así. El club me apoyó».
- AFP
El año sabático precede a su nuevo cargo como embajador
Guardiola dirigirá al City por última vez el domingo ante el Aston Villa, antes de iniciar un largo descanso como entrenador. Tras asegurar el segundo puesto, se centrará en el desfile de celebración por la ciudad el lunes por la tarde. Después, asumirá un papel como embajador del club y colaborará con su fundación mientras descansa.