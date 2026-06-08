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«Quiero a este Gavi»: al seleccionador español no le molesta que la combativa estrella del Barcelona haya dado una patada a sus propios compañeros tras ver cómo una entrada en el campo de entrenamiento provocaba un susto por una posible lesión de Rodri
De la Fuente resta importancia a la polémica sobre el campo de entrenamiento
El seleccionador español ha salido al paso de las críticas a Gavi tras viralizarse unas imágenes de una dura entrada a Rodri. El centrocampista del Barcelona pareció pisar el pie del jugador del Manchester City en un entrenamiento, lo que provocó malestar en el veterano y temores sobre una posible lesión de cara a los próximos compromisos en grandes torneos.
A pesar de la tormenta en redes, De la Fuente defendió esa intensidad y, en rueda de prensa el domingo, descartó fricciones internas o conducta imprudente del joven de 21 años.
Apoyo total al estilo combativo de Gavi
El seleccionador de La Roja destacó el espíritu competitivo de Gavi, tanto en partidos como en entrenamientos. Sobre el incidente, De la Fuente afirmó: “Esto es fútbol; es un entrenamiento. Los jugadores lo dan todo y nadie debe pedir disculpas. Gavi tiene energía y empuje; solo debe dosificar sus fuerzas, pero yo quiero a este Gavi”.
Al negarse a pedir disculpas, el seleccionador ha dejado claro que el ambiente de alta intensidad de la concentración española no se verá comprometido. Rodri pudo continuar la sesión una vez que el dolor inicial remitió, lo que justifica aún más la decisión del seleccionador de tratar el choque como una parte habitual de la preparación de élite.
El apoyo del vestuario y un espíritu competitivo contagioso
El vestuario refleja la visión táctica del entrenador y valora la ventaja psicológica que aporta el joven. El extremo del Crystal Palace, Yeremy Pino, restó importancia al drama de los entrenamientos al preguntársele qué aporta al grupo la enérgica estrella del Barcelona.
«¡Muchas patadas! No, es broma», respondió riendo. «Aporta lucha, camaradería y alegría. Su energía es contagiosa y muy importante para nosotros».
- AFP
Rotación de la plantilla antes del primer partido del Mundial
Más allá de la polémica sobre Gavi, De la Fuente habló de sus planes tácticos para el amistoso contra Perú. Tras el partido contra Irak, el seleccionador quiere rotar a sus jugadores para que toda la plantilla esté en forma para el Mundial de 2026. Confirmó que los aficionados pueden esperar un once inicial diferente.
«La idea es dar más minutos a los que no jugaron contra Irak», añadió. «Tengo el equipo en mente, pero seguro que habrá cambios. Tengo un plan sobre cómo empezar el Mundial si no surgen circunstancias adversas. El fútbol siempre te puede sorprender, pero no voy a revelar la alineación para el miércoles».
España comparte el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.