«¿Quieres que mienta o que diga la verdad?»: cómo el debate entre Carlo Ancelotti y Thiago Silva dejó al descubierto la fractura en la selección de Brasil

Ha estallado un desacuerdo público entre Carlo Ancelotti y su exdefensa Thiago Silva por la reconstrucción de la selección brasileña. Ambos disfrutaron anteriormente de una relación exitosa en el Paris Saint-Germain durante la temporada 2012-13, donde Ancelotti calificó célebremente a Silva como "el mejor defensa del mundo" a lo largo de 34 apariciones.

Sin embargo, su historia compartida no impidió que Silva criticara duramente la decisión de Ancelotti de depurar a las figuras veteranas tras la eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial.

El debate se produjo cuando Ancelotti anunció una convocatoria de 26 jugadores con diez futbolistas que militan en el campeonato nacional para los amistosos contra Australia e India.



