A principios de mes se informó que el NYCFC busca fichar a Christian Pulisic, pero la resistencia del AC Milan complica la operación. Con 27 años y en el último año de su contrato, el club neoyorquino puede negociar un precio menor o esperar a enero, cuando el jugador podrá firmar un precontrato.

El NYCFC confirmó su interés el jueves y no descartó fichar a una de las figuras más destacadas del fútbol estadounidense para inaugurar la era del Etihad Park. El club anunció que su nuevo estadio abrirá el 17 de julio de 2027.

«Buscamos a los mejores jugadores», afirmó Brad Sims, director ejecutivo del NYCFC. «Pulisic sería fantástico en Estados Unidos, en la MLS y, por supuesto, en Nueva York».

El defensa Kevin O’Toole, que acaba de renovar, lo secundó.

«Es un jugador de gran calidad, y siempre que tu club se vincula con un jugador así, lo recibirías con los brazos abiertos», declaró O’Toole a GOAL. «Creo que, además, encajaría especialmente bien en nuestro sistema de juego. Nos gustan los extremos habilidosos, con mucha energía y capacidad de trabajo. Si se diera, sería fantástico para el club y coincidiría con la inauguración del estadio».

Sims añadió que el club quiere aprovechar el impulso del Mundial y su nuevo estadio de 780 millones de dólares.

«No veo por qué un jugador que ya haya decidido venir a la MLS no querría venir a Nueva York, sobre todo con todo lo que estamos haciendo y construyendo lo que creemos que será la mejor instalación deportiva del país», afirmó. «Lo que probablemente falta es ese jugador estrella».

Eso sí, Sims aclaró que no buscan solo un nombre para carteles, sino jugadores que estén cerca de su mejor momento o entrando en él. Citó el fichaje de Bénie Traoré como ejemplo de potencial, y reiteró que el NYCFC quiere aprovechar las tres plazas de jugador designado con una estrella consolidada.

«En última instancia, si tienes tres jugadores designados… alguien que ya haya pasado su mejor momento no nos resulta tan atractivo, a menos que pueda aportar en el terreno de juego y sea excelente fuera de él», afirmó Sims.

Reconoce que aún hay obstáculos importantes antes de que el NYCFC pueda fichar a Pulisic.

«Si le preguntas a cualquiera de mis 29 homólogos de la liga si estarían interesados en tener a Christian Pulisic en el equipo, estoy bastante seguro de que obtendrías 29 [otros] “síes”», dijo Sims. «Nos encantaría tenerlo, sí. ¿A cualquier otro equipo de la MLS le encantaría tenerlo? Estoy seguro. Sin embargo, el AC Milan no quiere cederlo, así que la operación está parada por ahora.

«Estamos convencidos de que Christian querrá jugar en la MLS y volver a casa. Cuando eso ocurra, esperamos que el New York City FC esté en lo más alto de su lista».



