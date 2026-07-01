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«Quiere venir»: Joan Laporta confirma la oferta del Barcelona por Julián Álvarez y acusa al Atlético de Madrid de ser «totalmente inflexible»
El Barcelona confirma su interés por Álvarez
El interés del Barcelona por Álvarez se hizo público cuando el presidente del Barça confirmó una oferta «de club a club» tras una ceremonia de inauguración. Coincidió con las palabras del delantero tras la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria en el Mundial, cuando declaró a ESPN: «He hablado con la gente del Atlético y lo mejor para todos es un traspaso para que yo pueda cumplir mi sueño».
Laporta ha rechazado cualquier implicación del Barça en esas declaraciones y ha asegurado: «Respetamos mucho al Atlético. Los tuits se publicaron antes de que Julián dijera que quería jugar en un grande; no mencionó al Barça. Algunos lo interpretaron así y otros no. No forzamos nada; fue el jugador. Ya lo seguíamos antes de que fichara por el City, pero entonces no pudimos pagarlo. Ahora hemos hecho una oferta, de club a club».
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Frustración por la postura «inflexible» del Atlético
Las negociaciones se han estancado pese a la oferta formal del Barça, ya que, según Laporta, el Atlético las retrasa porque no tiene recambio para Álvarez. El delantero de 26 años, fichado del Manchester City en 2024 por seis temporadas, cerró la 2025-26 con 20 goles y nueve asistencias.
Laporta declaró: «Entendemos que no lo vendan porque no tienen alternativas. Cuando las tengan, si quieren y la oferta sigue vigente, estamos interesados en cerrar el traspaso. Ahora veo que ha habido una serie de movimientos. No le veo la lógica. Todos los representantes del Atlético tienen mucha experiencia y no sé cuál es su estrategia. Tienen nuestra oferta; si quieren aceptarla, estaríamos encantados».
Amenazas legales y denuncias ante la FIFA
Las tensiones crecieron cuando el Atlético denunció al Barcelona ante la FIFA y la RFEF por intentar fichar a Álvarez bajo contrato, como confirmó el consejero delegado colchonero, Miguel Ángel Gil Marín. Laporta respondió cuestionando la necesidad de esas tácticas.
«No será la primera vez que cerramos un acuerdo, y siempre se han cerrado —salvo algunos casos polémicos— de mutuo acuerdo y sin problemas», añadió el presidente. «Este es más delicado, quizás. Estamos haciendo un esfuerzo significativo, y es una propuesta que mantendremos hasta que nos lo replanteemos. El Atlético se muestra inflexible, espero que cambien de opinión. Si no, que lo digan y ya veremos. Llevarlo a la UEFA o la FIFA no tiene sentido. Quizá algunos quieran agitar las cosas, pero no tiene sentido».
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Fecha límite del Barça para fichar a Álvarez
El Barcelona quiere fichar a Álvarez, pero Laporta advirtió que la paciencia y la inversión del club no son ilimitadas. Aseguró que el club catalán impondrá sus propias condiciones en el mercado y no esperará eternamente a que el Atlético ceda. El mensaje fue claro: la oferta está sobre la mesa, pero el tiempo se agota para que los responsables del Metropolitano decidan.
«El Barça puede gestionar cualquier operación, pero con lógica deportiva y económica. Seremos nosotros quienes marquemos las reglas del mercado. He hablado con el Atlético y les he dejado claro lo que queremos. Deco ha presentado una oferta. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça, y lo lleva deseando desde hace mucho tiempo. Hemos hecho esta propuesta con todo el respeto hacia el club madrileño. Me dijeron que no tenían intención de vender porque no teníamos alternativas. Mantendremos la oferta el tiempo que consideremos oportuno; no estaremos a su merced. Si quieren cerrar el fichaje, estaremos encantados. La oferta no es indefinida», concluyó Laporta.