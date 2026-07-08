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«Quiere ser el que se luce»: Jude Bellingham se une a Wayne Rooney y Paul Gascoigne en el exclusivo club de los «presumidos» de Inglaterra
¿Quién más? Bellingham, figura de Inglaterra en el Mundial 2026.
A pesar de su buen rendimiento en Norteamérica, se cuestionó la presencia de Bellingham en la convocatoria de Thomas Tuchel para otro gran torneo internacional.
Con Morgan Rogers presionando desde la posición de 10 —y con Phil Foden, Cole Palmer y Morgan Gibbs-White en casa—, toda la responsabilidad recayó sobre el «galáctico» del Real Madrid.
Tras su icónica celebración del «¿quién más?» en la Euro 2024, Bellingham calló a los escépticos. Abrió su cuenta goleadora en el Mundial 2026 al devolver la ventaja a Inglaterra en el 4-2 sobre Croacia.
También rompió el empate ante Panamá y luego brilló en octavos contra México: un doblete relámpago en el Azteca, a gran altitud y ante una afición ferviente, impulsó a los Tres Leones hacia uno de sus triunfos más recordados en el torneo de la FIFA.
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Por qué Bellingham cuenta con el mismo vivero de talentos que Gazza y Rooney
Bellingham sigue regalando momentos memorables: a sus 23 años muestra destellos de brillantez que cambian partidos, al estilo de antiguos enigmas como Gazza y Rooney. Al ser preguntado si el «mago» actual de Inglaterra goza de ese prestigio, el exdefensa Walker —en declaraciones realizadas en colaboración con Wiz Slots— declaró a GOAL: «Jude siempre está a la altura en los partidos importantes, en los momentos clave. Eso es lo que hace Rooney, lo que hacía Gazza, lo que hacen todos los grandes jugadores.
Es un atleta excepcional: recorre más distancia que nadie y mantiene su potencia de principio a fin. Cuando entra en el área, lo hace con un solo objetivo: marcar. Es fantástico contar con eso en tu equipo, porque la responsabilidad no recae solo sobre Harry [Kane]. Jude sale a marcar en cada partido. Su potencia, su capacidad atlética y su voluntad de ganar lo sitúan entre los mejores del mundo».
Que Bellingham sea un «presumido» y un «engreído» es algo bueno
Al ser preguntado sobre si Bellingham disfruta de verdad cuando se ve envuelto en el centro de toda la atención, el exjugador de los «Three Lions» Walker —que participó en el Mundial de 1990— añadió: «Sin duda. Es el protagonista. Disfruta intentando ser el protagonista. Creo que eso es lo que le inspira. Quiere ser el que se luce, el que se da importancia.
Es bueno creerse el mejor y lucirse, pero hay que demostrarlo en el campo, y él lo hace. Esa es su fortaleza. Si intentas frenar esa arrogancia, le quitas la mitad de su juego. Hay muchos jugadores —todos hemos visto a montones de ellos— que fuera del campo son unos fanfarrones, tienen la boca más grande del mundo, son engreídos y van por ahí como si fueran los mejores futbolistas del mundo. Pero llega el sábado por la tarde, cuando te enfrentas a los equipos realmente duros, a los grandes equipos, y a veces desaparecen. Jude no desaparece».
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Cazadores de trofeos: Bellingham lidera el ataque de Inglaterra junto a Kane
Bellingham no ha pasado desapercibido con la selección inglesa en su búsqueda de la gloria mundial. Si este verano se acaban 60 años sin títulos, él estará en primera línea.
Otros, como Kane —máximo goleador histórico y capitán carismático— también aportan, pero es este jugador de Birmingham, del mismo calibre que Rooney y Gascoigne, quien ha dado un paso al frente para ser la fuerza motriz y aprovechar su confianza inquebrantable.
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