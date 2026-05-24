Tras marcar tres goles en la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart, que acabó 3-0, Kane habló sobre la posible ampliación de su contrato, vigente hasta 2027: «En este momento de mi carrera, quiero sacar el máximo partido a un contrato. Este será uno de los últimos que firme como jugador».
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«Quiere sacar el máximo partido a su contrato»: Harry Kane lanza un mensaje claro al Bayern de Múnich en la partida por la renovación
El Bayern quiere renovar al jugador de 32 años y, según el director deportivo Max Eberl, las negociaciones se intensificarán al final de la temporada. El objetivo es llegar a un acuerdo antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que arranca a mediados de junio.
Sin embargo, Kane ha enfriado las expectativas de un acuerdo rápido: «Ahora no es el momento de hablar. Estamos tranquilos; primero queremos jugar la temporada y, si es posible, el Mundial». También subrayó: «Ambas partes están muy contentas la una con la otra».
Además, el delantero explicó que es «una persona abierta y sincera. Mantendré conversaciones sinceras con los responsables. Y estoy seguro de que ellos también hablarán conmigo con sinceridad. Pero esas son conversaciones que tendremos otro día».
- AFP
Hamann advierte sobre la larga duración de un nuevo contrato de Kane
Kane llegó en 2023 del Tottenham al Bayern por casi 100 millones de euros y cobra 25 millones al año. Kicker informa que el club ofrece renovar dos años, pero el jugador quiere hasta 2030.
Sin embargo, el exfutbolista Dietmar Hamann advierte al Bayern de no firmar un contrato demasiado largo con Kane. El exjugador del FC Bayern declaró a la tz: «Aún le queda un año de contrato. Creo que están hablando de dos o tres años, y yo sería un poco cauteloso, porque ahora va a cumplir 33. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más seguirá marcando goles?».
Kane ha marcado mucho en sus tres temporadas en el campeón alemán, pero Hamann insiste: «Un año más, sí; dos, quizá; tres me parece demasiado».
Eso sí, reconoció: «La afición está muy contenta con él. Es un gran embajador del fútbol. Es un honor para la Bundesliga y para el Bayern que el capitán de Inglaterra juegue aquí».
El balance goleador de Harry Kane
Club Resultados Leyton Orient 5 goles FC Millwall 9 goles Norwich City 0 goles Leicester City 2 goles Tottenham Hotspur 280 goles Bayern de Múnich 146 goles Inglaterra 78 goles