El delantero de 25 años juega con Senegal en el Mundial, pero su futuro en el club ya se debate de cara a la temporada 2026-27. Tras una cesión en el Allianz Arena, Jackson regresa al oeste de Londres dispuesto a pelear por su sitio con Xabi Alonso.

Según Football Insider, el delantero pospone su salida para tener más opciones de convencer. Se espera que Alonso evalúe a toda la plantilla antes de decidir quiénes formarán su proyecto a largo plazo en Stamford Bridge.







