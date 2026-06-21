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¿Quiere Nicolas Jackson marcharse del Chelsea? Últimas sobre el traspaso del delantero senegalés tras ganar la Bundesliga con el Bayern junto a Harry Kane
Alonso evaluará a Jackson en la pretemporada.
El delantero de 25 años juega con Senegal en el Mundial, pero su futuro en el club ya se debate de cara a la temporada 2026-27. Tras una cesión en el Allianz Arena, Jackson regresa al oeste de Londres dispuesto a pelear por su sitio con Xabi Alonso.
Según Football Insider, el delantero pospone su salida para tener más opciones de convencer. Se espera que Alonso evalúe a toda la plantilla antes de decidir quiénes formarán su proyecto a largo plazo en Stamford Bridge.
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El Bayern de Múnich descarta el fichaje definitivo
Jackson brilló en Alemania y ayudó al Bayern Múnich a ganar la Bundesliga, aunque quedó detrás de Harry Kane en la rotación. Pese a ello, el club bávaro no ejercerá la opción de compra este verano.
El club alemán contaba con una opción de compra de 70 millones de libras, pero optó por no activarla, lo que facilita su regreso a Inglaterra. «Volverá al Chelsea en la pretemporada y seguro que Jackson intentará impresionar a Xabi Alonso», afirmó el periodista especializado en fichajes Pete O'Rourke en el pódcast Transfer Insider. «Es un nuevo comienzo para todos en el Chelsea y estoy seguro de que Alonso echará un vistazo a todos los jugadores».
Creciente interés de la Serie A y la Premier League
Aunque Jackson se centra en convencer a la directiva londinense, no le faltan pretendientes si fuera considerado prescindible. Juventus y Nápoles, gigantes de la Serie A, siguen su evolución, mientras que también lo hace el Newcastle United.
Más cerca, el Newcastle United también le sigue. Mick Brown, exjefe de ojeadores del Manchester United, reveló que ya hubocontactos con los Magpies.
Los representantes del jugador exploran opciones en Europa por si su futuro en el Chelsea se complica.
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La competencia por las plazas en Stamford Bridge
Jackson luchará por minutos la próxima temporada debido a la profundidad del ataque del Chelsea. Con Joao Pedro y Liam Delap en la plantilla, Alonso deberá gestionar una delantera concurrida, más aún sin competiciones europeas que permitan rotaciones.
No obstante, su polivalencia en ataque y un contrato hasta 2033 dan al Chelsea una valiosa ventaja en cualquier negociación.