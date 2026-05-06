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¿Quiere Kylian Mbappé dejar el Real Madrid? Así es la «realidad» de este «momento complicado» por los rumores de un sorpresivo traspaso
Se aborda el futuro de Mbappé ante los rumores sobre su posible salida
Según Fabrizio Romano, el Real Madrid no planea vender a Mbappé este verano. A pesar de que el jugador de 27 años ganó la Bota de Oro europea la temporada pasada con 31 goles en La Liga, el club no ha conquistado títulos importantes en sus dos años en el equipo, tras caer en la liga y la Liga de Campeones. Aunque han obtenido trofeos menores como la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA, la decepción general persiste. Romano admite la tensión: «No exageraría. No es el mejor momento entre Mbappé y el Real Madrid».
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Tensión interna y crisis de gestión
La frustración por no lograr títulos importantes se agrava con una crisis técnica. Tras la salida de Carlo Ancelotti al final de la temporada pasada y la destitución de Xabi Alonso a mitad de la actual, la posible marcha de Álvaro Arbeloa al terminar el curso deja al club buscando un nuevo entrenador. En este caos, crecieron los rumores de malestar en la plantilla tras un altercado en el entrenamiento del 24 de abril y las críticas al delantero por irse de vacaciones a Italia mientras estaba lesionado.
Desmentir los rumores sobre una ruptura sentimental
A pesar de haber alcanzado los 100 partidos con el Real Madrid —con 85 goles y 11 asistencias—, crecen los rumores sobre su relación con los compañeros. Sin embargo, el club descarta su salida. Romano desmintió los rumores de traspaso: «No es el mejor momento; ver a Mbappé de vacaciones mientras el equipo sufre refleja la situación, pero no exageremos», afirmó. Y añadió: «No digamos que la relación entre el Real Madrid y Mbappé se ha roto. No digamos que lo de Mbappé y el Real Madrid se ha acabado. Ni siquiera se plantea su salida en verano. No hay nada de eso. Hay otras complicaciones en el club».
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De cara a la próxima temporada
El Real Madrid ha descartado fichar y ahora busca un entrenador que acabe con su sequía de títulos. Mientras, Mbappé seguirá siendo la piedra angular del proyecto para la próxima temporada.