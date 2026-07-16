Se desconoce qué pensó Jean Kindermans entonces. Este hombre de 61 años trabajó casi 19 años como coordinador de cantera del RSC Anderlecht, el club más laureado de Bélgica. En verano de 2020 fichó a Konstantinos Karetsas, ahora objetivo del BVB, procedente de la cantera del KRC Genk.
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¡Quiere ir al BVB a toda costa! El «genio del fútbol» que superó a Lamine Yamal y rompió el corazón a toda una nación
Dos años y medio después, el joven talento griego regresó, en parte porque Kindermans se distanció de su club de toda la vida y dimitió en enero de 2024. Curiosidad: desde hace dos semanas trabaja de nuevo en el Anderlecht como director técnico de las categorías inferiores.
Poco antes de su salida del club de Bruselas, ocurrió algo histórico: el 1 de septiembre de 2023 Karetsas marcó su primer gol con el Jong Genk en Segunda División —con su pie derecho, el menos hábil— y se convirtió en el goleador más joven del fútbol profesional belga. El rival fue el RSC Anderlecht.
Ya en su debut, con solo 15 años —criado a 200 metros del estadio del KRC—, había dado la asistencia del gol de la victoria. Ambos logros batieron récords belgas de precocidad. En el filial del Genk fue titular en los nueve primeros partidos de liga. «Esperaba jugar de vez en cuando con el Jong Genk a partir de los 16 años. Pero no esperaba ser titular ya», declaró entonces al periódico Het Belang van Limburg.
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Konstantinos Karetsas: Los grandes clubes ofrecieron sumas astronómicas por el «genio del fútbol»
Karetsas debutó en el fútbol profesional con el club de su ciudad natal, lo que generó polémica en el Anderlecht. Desde las categorías inferiores, varios entrenadores lo llamaban «genio del fútbol». Con solo doce o trece años ya se le consideraba uno de los mayores talentos de Bélgica.
La cantera del Anderlecht, considerada la mejor del país gracias a Kindermans —responsable de talentos como Romelu Lukaku, Youri Tielemans y Jeremy Doku—, atravesaba entonces una etapa de inestabilidad directiva. El club cambió dos veces de propietario, tomó malas decisiones de personal y entró en una crisis prolongada, también financiera.
Los padres de Karetsas temían que la inestabilidad afectara a su hijo, y la noticia se propagó rápido. El OSC Lille fue el primer club interesado; quería convertirlo en el nuevo Eden Hazard. La élite belga también se interesó y pronto llegaron ofertas del Manchester City, el Chelsea, la Juventus, el Milan, el PSV y el BVB, con cantidades desorbitadas para un chico de 14 años.
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Karetsas toma una decisión acertadísima con el Genk
La familia Karetsas rechazó todas las ofertas. Solo el Ajax viajó para evaluarlo. Concluyeron que ningún club cumplía mejor los criterios que el Genk, exequipo de Karetsas, que también lo quería.
«Anderlecht me trató muy bien y me dio confianza, pero el proyecto de Genk se ajustaba más a mí», afirmó. «Es un club que apuesta por la cantera y que ha lanzado a estrellas como Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois».
Tres años y medio después, el balance es claro: Karetsas acertó. Firmó su primer contrato profesional a los 15 años y, desde entonces, su progresión ha sido impresionante.
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Karetsas en el KRC Genk: 40 participaciones en goles en 112 partidos
«A pesar de su corta edad, pronto destacó como uno de los mejores jugadores», afirma Daan Slingers, redactor jefe del portal belga VoetbalPrimeur.be, en declaraciones a SPOX. «Karetsas tiene una técnica excepcional. Gira rápido, regatea muy bien y tiene una visión de juego extraordinaria; entiende el fútbol a un nivel muy alto y siempre busca conectar con sus compañeros».
Hasta ahora ha jugado 112 partidos como profesional: 92 con el primer equipo, al que llegó en mayo de 2024 con solo 16 años. Ha participado en 40 goles (12 tantos y 28 asistencias).
En octubre de 2025 sorprendió al Genk y a todo el fútbol belga: tras 20 partidos con las selecciones sub-15 a sub-21, anunció que en adelante jugaría para Grecia. Para la Federación Belga, que lo veía como sucesor de Kevin De Bruyne, fue una amarga decepción. «Esta sigue siendo una de las mayores oportunidades perdidas del país en los últimos años», concluye Slingers.
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Liga de Naciones: Konstantinos Karetsas superó a Lamine Yamal
Karetsas lo demostró en su segundo partido con Grecia. En marzo de 2025, marcó el 2-0 en la victoria 3-0 sobre Escocia en Hampden Park, en la fase de play-offs de la Liga de Naciones. Con 17 años y 124 días, superó a Lamine Yamal como el goleador más joven de la competición y batió el récord de la selección griega.
En noviembre, el Genk amplió su contrato hasta 2029, lo que le da margen en las negociaciones con el Dortmund. Según SPOX, el club belga solo habla con el BVB, pues Karetsas, nominado al Golden Boy, quiere fichar por el Borussia. Ninguna de las dos partes quiere una negociación eterna, aunque Genk ya puede olvidarse de los 35 millones de euros que pide como paquete total.
Si finalmente firma, el subcampeón sumará un jugador ofensivo, capaz de imponer ritmo en el último tercio y de dar pases decisivos. Con 18 años, Karetsas aporta calidad técnica, inteligencia, versatilidad y creatividad.
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Konstantinos Karetsas: sus puntos fuertes y débiles
En Genk jugó de mediapunta en un 4-3-3 y un 4-2-3-1, y al final de la temporada pasada también actuó como extremo derecho. Desde esa banda suele recortar hacia su pierna izquierda, la dominante, y buscar el disparo. Tiene un excelente tiro con efecto, pero solo ha marcado tres goles en 49 partidos oficiales.
Con solo 1,73 metros de altura, debe mejorar su eficacia ante la portería y la sincronización al entrar al área, además de mantener la regularidad durante los 90 minutos y ganar solidez en los duelos aéreos.
Experto en Bélgica: «Karetsas seguirá siendo, sobre todo, un creador de juego»
«En mi opinión, Karetsas seguirá siendo sobre todo un creador de juego y no se convertirá tanto en un goleador. Dar asistencias es, sin duda, su mayor punto fuerte», afirma Slingers, experto en fútbol belga. «No obstante, cuenta con las habilidades técnicas necesarias para convertirse en un jugador más letal de cara a la portería».
Karetsas, quien admite aprender de Neymar y Ronaldinho en YouTube y disfrutar creando espectáculo con sus regates, lo demostró en una divertida entrevista.
Tras su asistencia en el derbi contra el VV St. Truiden, le preguntaron qué le había divertido más: la asistencia o el regate entre las piernas que le había hecho antes a un rival. Karetsas, a quien todos llaman «Kos», contestó al instante: «El regate entre las piernas». Pero un segundo después, quizá por su formación en relaciones con los medios, se corrigió: «Eh, perdón, ¡la asistencia!».
Konstantinos Karetsas: las estadísticas de su carrera
Periodo Equipo Partidos oficiales Goles Asistencias 2023-2024 Jong Genk 20 6 5 desde 2024 KRC Genk 92 6 23
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