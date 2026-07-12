Varios medios coinciden en que, a finales de la semana pasada, Stuttgart presentó una primera oferta formal al club descendido a la 2.ª Bundesliga. Según el diario *Bild*, el VfB ofrece hasta 18 millones de euros, incluidos bonos.
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Quiere fichar por el VfB, pero el internacional sub-21 alemán sigue siendo demasiado caro para el Stuttgart
Sin embargo, parece que eso no basta al Wolfsburgo. Los Lobos rechazaron la oferta y, al parecer, piden unos 25 millones de euros por el jugador de 21 años, una suma que, según el diario *Bild*, el VfB no está dispuesto a pagar.
Por ahora no hay avances en la negociación. Al jugador le atrae fichar por el Stuttgart. Tras el descenso del Wolfsburgo, Pejcinovic seguiría en la Bundesliga y jugaría la Liga de Campeones con el VfB. Además, le atrae la idea de trabajar con el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, experto en formar jóvenes, y le motiva estar más cerca de su ciudad natal, Múnich.
- Getty Images
¿Al VfB? Dzenan Pejcinovic habría rechazado al Benfica y otros clubes.
Pejcinovic, además del Stuttgart, tiene otras ofertas de renombre. El Benfica, el Bayer Leverkusen, el Eintracht Fráncfort y el SC Friburgo pujan por el internacional sub-21 alemán. Sin embargo, según *Bild*, las ha rechazado todas porque su prioridad es el VfB.
De momento, el Stuttgart no se preocupa: ya tiene a los delanteros Deniz Undav y Ermedin Demirovic, quienes brillaron la temporada pasada. En cuanto a Demirovic, el VfB escucharía ofertas por el bosnio. Si llegara una propuesta interesante, el club podría negociar y el futuro de Pejcinovic volvería a moverse.
El muniqués, que volvió al Wolfsburgo el pasado verano tras una cesión al Fortuna Düsseldorf, fue uno de los pocos brillos del VfL en la amarga temporada que acabó con el descenso tras la eliminatoria contra el Paderborn. En 34 partidos anotó doce goles.
Las ventas de jugadores más caras del VfL Wolfsburgo hasta la fecha
Puesto
Jugador
Fichaje por
Año
Fichaje
1
Kevin De Bruyne
Manchester City
2015
76 millones de euros
2
Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
2023
40 millones de euros
3
Edin Dzeko
Manchester City
2011
37 millones de euros
4
Julian Draxler
París Saint-Germain
2017
36 millones de euros
5
André Schürrle
Borussia Dortmund
2016
30 millones de euros
Félix Nmecha
Borussia Dortmund
2023
30 millones de euros
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